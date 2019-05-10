Гороскоп на сегодня, 11 мая 2019, может объяснить вам как вести себя сегодня на работе, если работать не хочется от слова совсем. Читайте наш гороскоп и будьте в курсе!

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Овен

Если у вас сегодня рабочий день, то стоит проявить себя как прилежный сотрудник, это даст свои привилеи в будущем и начальство это обязательно оценит по достоинству. А то все не хотят работать, а вы вон какой молодец.

Телец

В этот день у вас буквально все ломается в руках. Сколько можно, ведь вы не хотите ничему навредить, а только так и получается. Лучше не брать на себя отвественность за что-то чужое, а то и это сломается.

Близнецы

Сегодня в самый раз заняться ремонтом машины и застраховать ее на всякий случай. А то последнее время на дорогах вашего города такое творится, что аж страшно.

Рак

В этот рабочий день вас могут начать готовить к важной командировке. Или просто дадут очень серьезное задание, с которым нужно будет справится. Но мы верим, что у вас все получится!

Лев

Если нужно рисковать в каком-то деле по бизнесу, то делайте это именно сегодня. Звезды говорят, что риск будет оправдан и все получится! А также сегодня стоит заняться получением страховки или оформлением кредита.

Дева

Сегодня звезды советуют вам сходить на закрытое мероприятие. А ведь их в городе немало. Если вас уже позвали на одно из таких, то не вздумайте отказываться, вам там обязательно понравится!

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Весы

Если вы сейчас сдаете экзамены, то в этом деле у вас обязательно всо получится сегодня. Удача будет на вашей стороне и вы вытащите именно тот билет, который так хорошо знаете. Везет же вам.

Скорпион

Вокруг вас сегодня будет много детей. Вас даже могут попросить помочь решить маленькую проблему с ужим ребенком. Но вообще стоит сегодня активно провести время со своми, гуляйте, сходите на мероприятие, побалуйте их. Вы же так хорошо всегда проводите время вместе.

Стрелец

Ждите сегодня гостей. Так как сами вы не хотите выходить из дома лишний раз, гости решили навестить вас сами. Устройте домашний уютный праздник, а причину всегда можно придумать!

Козерог

В этот день друг поделится с вами важной для него тайной и вы сможете его понять. Всегда понимали. Вообще у вас могут появиться даже новые друзья и новый круг общения.

Водолей

Вам сегодня стоило бы поговорить с отцом. Он вас поймет и вы сможете простить друг другу все обиды. Не бойтесь, сделайте первым шаг на встречу.

Рыбы

Займитесь сегодня приведением свой машины в порядок. Вам стоило бы отремонтировать ее или отдать в сервис, чтобы потом на дороге не случилось неприятных ситуаций.

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