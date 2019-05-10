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Евровидение-2019: первый полуфинал международного конкурса (Анонс)

10.05.2019

Уже во вторник в 22:00 на телеканале СТБ стартует первый полуфинал Евровидения-2019. За место в финале будут бороться участники от таких стран: Кипр, Черногория, Финляндия, Польша, Словения, Чехия, Венгрия, Беларусь, Сербия, Бельгия, Грузия, Австралия, Исландия, Эстония, Португалия, Греция, Сан-Марино. Анонс Евровидения-2019 смотрите в материале.

 

евровидение 2019

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14 мая стартует первый полуфинал Евровидения-2019. На телеканале СТБ в 22:00 поклонники международного конкурса смогут оценить выступления всех полуфиналистов. К слову, на сцене Евровидения выступит Верка Сердючка в качестве приглашенной звезды. Так что Украина все-таки покажет себя с наилучшей стороны.

Video: Евровидение-2019: первый полуфинал международного конкурса (Анонс)

Евровидение 2019 - крупнейший музыкальный конкурс Европы, который стартует 14.05.2019 в Тель-Авиве. Не пропустите прямые трансляции конкурса Евровидение 2019 на телеканале СТБ

Напоминаем, что, кроме Верки Сердючки, есть и другие приглашенные на международный конкурс звезды. Речь идет о Мадонне, Нетте Барзилай, Dana International, Кончите Вурст, Монсе Сельмерлёве, Элени Фурейре и других.

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