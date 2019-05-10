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Евровидение-2019: фавориты букмекеров провели репетиции

10.05.2019

Репетиции конкурсантов Евровидения-2019 уже почти позади, все в ожидании первого эфира. 14 мая начнется шоу, настоящая музыкальная борьба за место в финале, который состоится 18 мая. На данный момент пятерка фаворитов букмекеров выглядит так: Нидерланды, Россия, Италия, Швеция, Швейцария. Посмотреть репетиции фаворитов Евровидения можно прямо сейчас.

евровидение 2019

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Фавориты букмекеров Евровидения-2019 уже провели репетиции своих номеров на сцене Тель-Авива. Ставки в отношении любимчиков конкурса остались прежние. Кто выступит лучше всех, кого зрители оценят должным образом, покажет время, а сейчас предлагаем вам оценить номера участников-фаворитов. Из пятерки лидеров отрепетировать не успел пока представитель Италии – Mahmood. Напоминаем, что он занимает третью позицию по ставкам букмекеров.

Нидерланды: Дункан Лоуренс – «Arcade»

Россия: Сергей Лазарев – «Scream»

Швеция: Джон Лундвик – «Too Late for Love»

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Швейцария: Лука Хенни – «She Got»

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