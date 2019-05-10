Только материнская любовь может сделать из мальчика настоящего порядочного мужчину. Ко Дню матери СТБ создал фотопроект #дякуюмамо с участием звезд телеканала. Владимир Ярославский благодарен маме за то, что она научила его с добротой относиться к окружающим. Судья проекта «МастерШеф» рассказал нам о своем самом близком человеке.

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Владимир Ярославский, судья проекта «МастерШеф»:

«Я благодарен маме за то, что она любит меня, несмотря ни на что. Я уверен, что ради меня она, как говорится, «и в огонь, и в воду». Это мой самый близкий человек, который всегда поймет и желает для меня лучшего.

Мама научила меня готовить. Научила принимать окружающую среду и чувствовать людей. Относиться к окружающим с добротой, позитивно смотреть на жизнь – этому также научила мама».