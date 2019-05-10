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#дякуюмамо: Татьяна Высоцкая о самой заботливой женщине в ее жизни

10.05.2019

Ко Дню матери СТБ создал фотопроект #дякуюмамо с участием звезд телеканала. Ведущая программы «Вікна-новини» Татьяна Высоцкая выразила трогательную благодарность самому родному человеку в ее жизни.

дякуюмамо

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Татьяна Высоцкая, ведущая программы «Вікна-новини», теплыми словами описала свою маму:

«Моя мама мягкая, но с очень твердым стержнем. Мне кажется, я тоже такая. Все говорят, что я похожа на маму — и внешне, и внутренне. Она очень терпелива. Учит меня этому и сейчас. Мама очень красивая, добрая, заботливая и мудрая. В ней есть внутренняя красота. А еще она готовит самый лучший в мире «Наполеон». Я бы хотела сказать маме «спасибо» за то, что она сделала меня такой, какая я есть. Спасибо за бессонные ночи и за то, что показала мне, какой надо быть матерью для своих детей».

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#дякуюмамо #троянди_для_мами

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