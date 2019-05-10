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#дякуюмамо: Роза Аль-Намри поделилась, как сильно любит маму

10.05.2019

Ко Дню матери СТБ подготовил трогательный проект #дякуюмамо, в котором приняли участие звезды любимого телеканала. Очаровательная ведущая шоу «Как выйти замуж» Роза Аль-Намри рассказала о самой приятной вещи в ее жизни — улыбке матери.

день матери

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Роза Аль-Намри, ведущая шоу «Как выйти замуж»:

«У моей мамы самая красивая в мире улыбка. Так, как улыбается она, не улыбается никто. У нее очень красивые зеленые глаза. Помню, как в детстве я смотрела на маму и мечтала, чтобы у меня были такие же глаза! Она очень хорошая и очень забавная, постоянно смеется над моими шутками. Мама первая, кто их понимает. Она научила меня мечтать, ведь верит в чудеса, ей интересно все на свете, и она очень по-детски радуется каждому событию, что происходит в моей жизни».

#дякуюмамо #троянди_для_мами

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