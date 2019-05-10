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#дякуюмамо: Павел Костицын рассказал, за что благодарен маме

10.05.2019

Мама – самый важный человек в жизни! Она всегда поддержит и будет любить своего ребенка больше всего на свете. Ко Дню матери СТБ создал фотопроект #дякуюмамо с участием звезд телеканала. Павел Костицын, ведущий проекта «Битва экстрасенсов», очень трепетно относится к своей маме. В преддверии праздника ведущий рассказал, за что благодарен маме. 

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Павел Костицын

Павел Костицын, ведущий проекта «Битва экстрасенсов»:

«Самое теплое воспоминание о маме  из глубокого детства, когда зимой она возила меня на санках в детский сад, укутав в теплые вещи. Я только слышал, как хрустел под ее ногами снег.

Вспоминаю, как в конце 90-х я собирался покорять столицу, устраивать там свою профессиональную и личную жизнь. Именно мама настояла на том, что я должен ехать. Помню, как она провожала меня на поезд. Дала с собой односпальный матрас и стиральную машинку, говоря: «Езжай, сынок». Я представляю, как ей сложно было оторвать меня от сердца, но мама понимала, что моя жизнь и мое будущее никак не может быть связано с провинциальным городком.

Моя мама самый отзывчивый человек в мире, который всю свою жизнь пожертвовала детям. Я ей за это очень благодарен. Вся ее жизнь  это дети. Почти все, что я сейчас делаю, это уважение и благодарность маме за то, что она не просто меня родила, а направила меня по жизни».

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#дякуюмамо #троянди_для_мами

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