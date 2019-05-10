Для каждого ребенка чрезвычайно важно, чтобы мама в нас верила и поддерживала все наши начинания. Ко Дню матери СТБ создал фотопроект #дякуюмамо с участием звезд телеканала. Ведущая и главная советница страны Надя Матвеева рассказала о безграничной благодарности маме за веру в ее успех.

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Надежда Матвеева, ведущая телеканала СТБ:

Помню, как в детстве я много всего хотела, бралась за разные дела, даже те, которые мне были совершенно не присущи. А мама всегда мне говорила: «Доченька, у тебя все получится, ты справишься, ты у меня такая умничка!». Поэтому, когда складывалась ситуация, когда я чувствовала себя неуверенно, я бежала к маме, рассказывала ей все и потом понимала, что у меня все получится и все будет хорошо. Я благодарна маме за такую ​​поддержку. У нее была довольно сложная жизнь, и я так рада сейчас, что могу ей помочь, обеспечить ее тем, от чего она получает удовольствие. А самое главное – это наше общение, потому что это как общение со своей душой. Я очень благодарна судьбе, что у меня именно такая мама. Понимаю, что каждая дочь скажет о своей маме «моя – лучшая», но я знаю, что лучшая в мире – именно моя. Мамочка, люблю тебя!

#дякуюмамо #троянди_для_мами

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