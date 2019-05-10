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#дякуюмамо: Марина Боржемская поздравила маму

10.05.2019

Ко Дню матери СТБ подготовил спецпроект #дякуюмамо. Звезды телеканала рассказали, какие чувства испытывают, говоря о самом родном человеке в мире. Тренер проекта «Зважені та щасливі» Марина Боржемская поделилась, когда может обратиться за помощью к маме, а также в чем следует ей. Подробнее в материале.

Марина Боржемская

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Для каждого человека его мама лучшая в мире. Для меня моя мама – это пример, которому хочется подражать. Она светлая, искренняя и добрая. У нее большое сердце, в котором есть место для всех. Я могу обратиться к своей мамочке с любой просьбой 24 часа в сутки, и она всегда мне ответит, поможет и скажет, что любит меня, что я особенная.

#дякуюмамо # троянди_для_мами

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