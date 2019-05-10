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#дякуюмамо: Иракли Макацария о любви к матери

10.05.2019

Ко Дню матери СТБ создал спецпроект  #дякуюмамо с участием звезд телеканала. Главный герой проекта «Холостяк»-6 и новый тренер самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі»-9 Иракли Макацария рассказал о своей любви к матери. За что мужчина благодарен ей и каким основным жизненным ценностям научил его самый близкий человек – читайте в материале.

Иракли Макацария

Иракли Макацария, тренер проекта «Зважені та щасливі»-9:

Мама – тот человек, о котором я могу говорить бесконечно. Мне не хватит всех на свете слов, чтобы описать ее. Она вызывает у меня самые теплые и искренние чувства. Она –  самый важный человек в моей жизни.

Я не раз говорил, что мама является для меня кумиром по жизни. Многим вещам я научился именно от нее, когда видел очень мудрые поступки и получал мудрые советы. Это продолжается и сегодня. Я преклоняюсь перед ней, поскольку мама является самой сильной среди тех, кого я знаю. Она всегда давала мне возможность свободного выбора. Я уверен, что только сильный человек может не давить своей позицией, а давать возможность другим выбирать то, что они считают правильным. Когда я допускал какие-то ошибки, то всегда мог с ней поговорить о них.

Мама научила меня всему: отношению к жизни, к другим людям, к любимому делу, любви к родине – всем главным ценностям, на которых держится человечество.

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#дякуюмамо #троянди_для_мами

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