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#дякуюмамо: Эктор Хименес-Браво откровенно рассказал об отношениях с мамой

10.05.2019

День матери — трогательный праздник весны, когда так хочется сказать теплые слова самой родной женщине в нашей жизни. Эктор Хименес-Браво, неизменный судья «МастерШеф», присоединился к фотопроекту телеканала СТБ #дякуюмамо и поздравил свою маму с замечательным праздником.

день матері

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Эктор Хименес-Браво, судья проекта «МастерШеф»:

«Моя мама невероятная! Все, чего я достиг в своей жизни, произошло благодаря ей. Все моральные ценности, которых я придерживаюсь каждый день, я перенял от нее. Она научила меня быть добрым, хорошим человеком со своей семьей и с другими. Она научила меня готовить — и это то, чему я посвятил свою жизнь. Она не просто моя мама, она мой близкий друг. Мама для меня — все».

#дякуюмамо #троянди_для_мами

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