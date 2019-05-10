Богдан Буйлук о секретах перевоплощения в сериале «Дочки-матери»

Богдан Буйлук появился в сериале «Дочки-матери» производства Vaverka Production. Ранее парень покорил сцену девятого сезона шоу «Х-фактор», а теперь сыграл одного из персонажей в увлекательной ленте. Как Богдан проходил кастинг? И что ему помогло вжиться в роль? Узнайте в материале!

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Зрители телеканала СТБ прекрасно помнят, как Богдан Буйлук победил в составе «ZBSband» в музыкальном шоу «Х-фактор»-9. Для тех, кто сильно скучал за талантливым парнем, есть прекрасная новость. Теперь Богдана можно увидеть в увлекательном сериале «Дочки-матери», где он сыграл одного из персонажей.

По словам актера, атмосфера на кастинге была интересной. Что же там происходило необычного?

«Изначально в сериале «Дочки-матери» я пробовался на другую роль. Проходил два тура. И второй — это партнерские пробы с прекрасной актрисой. Атмосфера была очень теплая. А такое не часто встретишь на кастинге. После проб я вышел с хорошим настроением. Потом мне позвонили, но утвердили на другую роль. Нет, я не расстроился. Ведь каждая роль для актера — новый вызов, который ты принимаешь», — делится артист.

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Богдан Буйлук сыграл хоть и второстепенного персонажа, но запомнился всем зрителям своим обаянием и харизмой. Парень рассказал, как вживался в роль:

«Меня вдохновляют люди. Я часто наблюдаю за ними, у каждого есть своя изюминка. Моего персонажа в сериале тоже зовут Богдан. Он странный парень, максималист по характеру. Бодя влюбляется в главную героиню и не понимает, почему девушка его мечты выбирает другого. Он никогда не отступает назад. В моей жизни много таких друзей, которые идут до конца. Я делал все возможное, чтобы получился такой колоритный герой».

Смотрите сериал «Дочки-матери» в 20:00 на телеканале СТБ!

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