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В 10-м выпуске «Холостяк»-9 состоится знакомство с семьями участниц

09.05.2019

Десятый выпуск проекта «Холостяк»-9 станет самым ответственным за все время пребывания девушек в реалити. Участницы будут знакомить Никиту Добрынина со своими родителями и близкими друзьями. Кто не пройдет проверку, чьи семьи расскажут новые факты, а кто только укрепит свою симпатию – смотрите уже в эту пятницу, 10.05.2019, в 20:00.

лиля участница холостяк 9

В 10-м выпуске проекта «Холостяк»-9 вы узнаете:

  1. Как пройдет знакомство с родителями участниц?
  2. Чем обернется откровение Даши?
  3. Какая правда про Лилю заставит Никиту усомниться в отношениях с девушкой?
  4. И кто покинет проект, так и не познакомившись с родителями Холостяка?

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Узнайте уже в эту пятницу, 10.05.2019, на телеканале СТБ, как пройдет знакомство с близкими и какое решение примет Никита Добрынин. Финал все ближе, а значит, страсти накаляются.

Video: В 10-м выпуске «Холостяк»-9 состоится знакомство с семьями участниц

В 10 выпуске проекта Холостяк 9 сезон Никита Добрынин познакомится с родителями участниц. Как пройдет знакомство в 10 выпуске Холостяк 9 - смотрите 10.05.2019

Video: В 10-м выпуске «Холостяк»-9 состоится знакомство с семьями участниц

В 10 выпуске проекта Холостяк 9 сезон Никита Добрынин познакомится с родителями участниц. Как пройдет знакомство в 10 выпуске Холостяк 9 - смотрите 10.05.2019

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