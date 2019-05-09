В 10-м выпуске «Холостяк»-9 состоится знакомство с семьями участниц
09.05.2019
Десятый выпуск проекта «Холостяк»-9 станет самым ответственным за все время пребывания девушек в реалити. Участницы будут знакомить Никиту Добрынина со своими родителями и близкими друзьями. Кто не пройдет проверку, чьи семьи расскажут новые факты, а кто только укрепит свою симпатию – смотрите уже в эту пятницу, 10.05.2019, в 20:00.
В 10-м выпуске проекта «Холостяк»-9 вы узнаете:
- Как пройдет знакомство с родителями участниц?
- Чем обернется откровение Даши?
- Какая правда про Лилю заставит Никиту усомниться в отношениях с девушкой?
- И кто покинет проект, так и не познакомившись с родителями Холостяка?
Больше по теме: В 9 выпуске «Холостяк»-9 наступит конец истерикам и манипуляциям
Узнайте уже в эту пятницу, 10.05.2019, на телеканале СТБ, как пройдет знакомство с близкими и какое решение примет Никита Добрынин. Финал все ближе, а значит, страсти накаляются.
Video: В 10-м выпуске «Холостяк»-9 состоится знакомство с семьями участницВ 10 выпуске проекта Холостяк 9 сезон Никита Добрынин познакомится с родителями участниц. Как пройдет знакомство в 10 выпуске Холостяк 9 - смотрите 10.05.2019
Video: В 10-м выпуске «Холостяк»-9 состоится знакомство с семьями участницВ 10 выпуске проекта Холостяк 9 сезон Никита Добрынин познакомится с родителями участниц. Как пройдет знакомство в 10 выпуске Холостяк 9 - смотрите 10.05.2019
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+