Как лучше всего провести выходной 9 мая 2019 года, рассказали нам планеты и звезды. А мы рассказываем вам, поэтому читайте гороскоп на сегодня, чтобы быть в курсе.

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Овен

Ваша личная жизнь сейчас связана с расстояниями. И непонятно – то ли любимый человек куда-то уедет, то ли наоборот, вернется. Но то, что скучать придется, это точно.

Телец

С документами в этот день поосторожнее. Особенно с их подписанием. Где-то вас подстерегают мошенники, которые могут нанести вред вашему имуществу. В общем, все важные вопросы по подписанию документов лучше отложить.

Близнецы

Сегодня отличный день, чтобы найти курсы или книги, которые вас интересуют. Заняться своим саморазвитием в выходной посреди недели – почему бы и нет?

Рак

В этот день вы можете познакомиться с новыми друзьями или завести себе новый круг общения. Это же так круто, когда жизнь меняется в лучшую сторону, правда?

Лев

В личной жизни Львов кардинальные перемены! Вам могут признаться в любви, более того, у вас даже намечается роман. А если вы девушка, которая ждет предложения, то есть шанс, что в этот день вы его получите!

Дева

Все жилищные вопросы в этот день будут решаться на ура! Если вы в поездке, то вам точно повезет с отелем. Если собираетесь продавать или покупать недвижимость, то вам стоит это сделать именно сегодня. Обещаем, все получится!

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Весы

Вас ждет сегодня мероприятие с вашими коллегами. И так видитесь с ними каждый день, тут еще и решили в выходной собраться? Неужели вы так любите свою работу? Или просто коллектив хороший?

Скорпион

Сегодня очень удачно пройдет то самое крупное мероприятие, на которое вы собираетесь пойти. Вас даже может там узнать кто-то из знакомых и вы довольно весело проведете время. Не стесняйтесь, идите не раздумывая.

Стрелец

Вам не мешало бы навестить родителей сегодня. И выходной ведь, есть для этого все возможности. Они будут очень рады вашему приезду и точно не забудут то, что вы для них сделаете.

Козерог

Если вы одиноки, то вы можете получить в этот день приглашение на свидание. Возможно, это даже будет служебный роман! А если вы в отношениях, то вам вполне могут предложить выйти замуж.

Водолей

Сегодня вы можете придумать очень классную идею для увеличения дохода, вот только не сразу поймете, как лучше всего донести ее людям…

Рыбы

Лучше всего в этот день заняться обновлением машины. Достаточно будет даже просто ее помыть. Пока у вас выходной, не стоит думать о работе, займитесь какими-то более будничными делами.

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