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«Дочки-матери»: какие сложные времена наступили в жизни героев?

09.05.2019

Герои сериала «Дочки-матери» продолжают жить в режиме Санта-Барбары. То Наташа зарекается больше никогда не связывать жизнь с бывшем мужем, то он ей снится в эротических снах. Может, их чувства не угасли? Узнайте в материале, что ждет зрителей в новых сериях увлекательной ленты «Дочки-матери».

дочки матери

Игорь и Наташа начали вести себя очень странно. Теперь стало совсем не понятно, есть ли у них чувства друг к другу. В прошлых сериях женщина приехала к бывшему мужу, чтобы раз и навсегда разобраться с этой ситуацией. Возобновят ли они отношения или же поставят точку в общении?

А вот у Кристины и Никиты свои проблемы. Кажется, они совсем не понимают, что скоро станут родителями. Смогут ли школьники преодолеть все испытания?

Смотрите новые серии «Дочки-матери» сегодня, в 20:00, на телеканале СТБ!

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