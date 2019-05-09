В сериале «Дочки-матери» Даниил Мирешкин сыграет одну из главных ролей. Актер перевоплотится в дерзкого школьного хулигана. Уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера доброго сериала для всей семьи. В каких картинах снимался актер? И свободно ли сердце мужчины? Биографию, а также информацию о личной жизни Даниила Мирешкина читайте в материале.

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Полное имя: Даниил Алексеевич Мирешкин

Дата рождения: 12 июня 1991 г.

Деятельность: актер театра и кино

Семейное положение: женат

Место проживания: Киев

Детство и юность. Даниил Мирешкин с детства отличался артистизмом. И сегодня, несмотря на юный возраст, его считают одним из лучших украинских актеров. В 2013 году получил диплом Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Учился в мастерской Михаила Резниковича.

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Начало творческого пути. После окончания вуза Даниил Мирешкин устроился на работу в Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки. Там актер активно участвовал во многих театральных постановках. Оказывается, Даниил в театре играл на фортепиано и даже пел.

Свою первую роль Даниил получил еще в университете, в 2012 году. Парню достался второстепенный персонаж в криминальном сериале. Но молодой талант сразу заметили, и вскоре Мирешкин уже стал востребованным актером.

Личная жизнь. Даниил Мирешкин женат на актрисе Ксении Даниловой. Любимая всегда помогает ему в профессиональной сфере.

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Сериал «Дочки-матери». Даниил Мирешкин появится в новом сериале в образе Никиты Куксы. Его герой — парень, который пользуется авторитетом у сверстников. В гимназии за Никитой упадают практически все девушки, а парни хотят стать его лучшим другом. Хоть он импульсивный и дерзкий, но очень настойчив в своих решениях.

Роли Даниила Мирешкина в кино:

2019 — «Дочки-матери», Никита Кукса

2019 — «Солнечный ноябрь», Коля

2019 — «Тайны», Толик

2018 — «Путешествие к центру души», Кирилл Романов

2018 — «Родственные связи», адвокат Александр

2018 — «Обман», Митя

2017 — «Пес-2», Олег Дронов

2017 — «Клянусь любить тебя вечно», Стас

2016 — «Раненое сердце», Рома

2016 — «Проводница», Дмитрий

2016 — «Певица», Ромка

2016 — «Не зарекайся», Антон

2016 — «На линии жизни», Иван

2015 — «Последний Янычар», Искандер, сын султана

2014 — «Все равно ты будешь мой», Миша

2012 — «Порох и дробь», Шкет

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