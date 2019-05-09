Александр Кобзарь: биография, творчество и все новости об актере

Александр Кобзарь — известный украинский актер театра и кино, а также режиссер. В сериале «Дочки-матери» мужчина сыграл главную роль. Александр появился в образе нерешительного и очень доброго ветеринара Игоря Ковалевича. В каких еще картинах играл артист? Полную биографию Александра Кобзаря читайте в материале.

Полное имя: Александр Николаевич Кобзарь

Дата рождения: 18 мая 1976 г.

Место рождения: г. Киев

Деятельность: актер театра и кино, режиссер

Семейное положение: женат

Детство и юность. Свое раннее детство Александр Кобзарь провел в Киеве. Но в жизни будущего актера все изменилось, когда его отец пережил инфаркт. Врачи посоветовали сменить место проживания, выбрать более провинциальный городок. И Нежин стал новым домом для маленького Саши и его семьи.

Начало актерской карьеры. Александр планировал стать педагогом, но освоить желанную профессию не удалось. Один из его друзей учился в нежинском училище на актерском факультете и уговорил Александра тоже поступить в это заведение. А позже наставники убедили Александра закончить театральный институт в Киеве.

В 1993 году Александр поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. После окончания актерского факультета он еще получил образование режиссера.

На протяжении двух лет артист работал в одном из донецких театров, а позже им заинтересовались нежинские режиссеры. Александр Кобзарь также основал собственный театр.

Впервые на экранах мужчина появился в 2006 году, сыграв в ленте «Второй фронт». Настоящая популярность пришла к актеру после съемок в фильме «Матч». Сегодня Александр — востребованный актер современности.

Награды. Лауреат премии «Киевская пектораль», обладатель премии «Телетриумф» в номинации «Актер телевизионного фильма/ сериала». А в 2017 году Александру присвоили звание «Заслуженный артист Украины».

Сериал «Дочки-матери». Александр Кобзарь перевоплотился в главного героя доброго сериала — Игоря Ковалевича. Его персонаж хоть и имеет харизму, но не может противостоять своей жене. После развода Игорю придется заново учиться жить самостоятельной жизнью, полной бытовых проблем.

Лучшие роли Александра Кобзаря:

2019 — «Дочки-матери», Игорь Ковалевич

2019 — «Замок на песке», Соколов

2019 — «Я тоже его люблю», Андрей Германович

2019 — «Я тебя найду», Кирилл

2018 — «Колдуньи», Ингвар

2018 — «Сувенир из Одессы», Алмазов

2017 — «Перекрестки», Александр

2017 — «Беги, не оглядывайся!», Сергей Бобров

2016 — «25-й час», Филипп Громов

2016 — «Гражданин Никто», Антон Олегович Брикер

2016 — «Забудь и вспомни», Леонид Константинович Мазов

2015 — «Никонов и Ко», Сергей Никонов, следователь-инвалид

2015 — «По законам военного времени», немецкий агент Иван

2014 — «Пока станица спит», Илья Рогожин

2014 — «Дело для двоих», Константин Скворцов

2013 — «Поводырь», Владимир, сотрудник ОГПУ

2013 — «Пленница», Родион

2012 — «Матч», Георгий Шевцов

2012 — «Последняя роль Риты», Антон Алексеевич Рожков, продюсер

2008 — «Адреналин», Евгений Маркин

2006 — «Девять жизней Нестора Махно», Емельян Махно

2006 — «Второй фронт», немецкий снайпер

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ