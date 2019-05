С 2003 года Украина покоряет международный конкурс «Евровидение» своими талантами. Всегда яркие исполнители, несущие свою важную идею. Даже когда мы не занимали победные места, выступления украинских звезд все равно были прекрасными. Давайте вспомним, кто покорял конкурс на протяжении 15 лет! Топ-10 исполнителей от Украины – в нашем материале.

Руслана Лыжичко

Конечно же, все помнят яркое и зажигательное выступление Русланы Лыжичко. Она, как огонь, ворвалась в наши сердца. Ее дикие танцы возвели вокруг себя настоящий мост из противоречивых высказываний. Кто-то был без ума от нее, а кто-то поливал грязью. Но Руслана заняла победное 1 место для «Украины» в 2004 году своей песней, шикарным номером, голосом и боевым характером. «Wild Dances» – готовы поспорить, что вы и сейчас помните эту песню.



Верка Сердючка

«Dancing Lasha Tumbai» в исполнении Верки Сердючки (Андрея Данилко) в 2007 году получила высшую оценку от пяти стран. Кроме этого, она запомнилась скандалом, который возник вокруг нее. Ряд политиков и общественных организаций протестовали против продвижения композиции от Сердючки. Но все же «Dancing» получила 235 баллов и принесла почетное 2-е место Украине.



Ани Лорак

Второе место заняла зажигательная песня «Shady Lady» в исполнении Ани Лорак. Исполнительница еще до своего выступления считалась главным фаворитом песенного конкурса в 2008 году.



Тина Кароль

Незабываемым, очень нежным можно назвать выступление Тины Кароль. Эту артистку невозможно не любить. Она завоевала сердца миллионов поклонников тогда, на международном конкурсе, заняв 6-е место, и продолжает это делать по сей день. Кстати, песня «Show Me Your Love» сначала имела другое название – «I’m Your Queen».



Светлана Лобода

Светлана Лобода хоть и не заняла почетное место, но достойно представила Украину. Несмотря на то, что певица чувствовала себя плохо, за несколько часов до выхода у нее поднялась температура и даже пришлось вызывать врача, она вышла на сцену и показала невероятно красивое выступление, исполнив песню «Be My Valentine».



Alyosha

В 2010 году в десятку ворвалась известная украинская певица Alyosha с песней «Sweet people». И уже по традиции исполнительницу тоже ждал скандал. Ее композицию назвали плагиатом, и песня не исполнялась публично за 6 месяцев до Евровидения-2010.



Мика Ньютон

Мика Ньютон со сказочной песней «Angel» заняла 4-е место на Евровидении-2011. Известно, что спустя 2 дня после Нацотбора в Украине участие певицы в конкурсе было оспорено. Но повторное мероприятие ничего не изменило, и Мика Ньютон представила Украину, заняв почетное место.



Злата Огневич

Песня «Gravity» в 2013 году принесла украинской певице Злате Огневич 3-е место и набрала 214 баллов. Выступление запомнилось не только замечательной композицией, а и номером, который начался с того, что Злату вынес великан ростом 235 см. На сцене это символизировало мощь внутреннего духа, который помогает в борьбе за осуществление заветной мечты.



Мария Яремчук

В 2014 году международный песенный конкурс поехала покорять Мария Яремчук и заняла 6-е место. Звезда исполнила песню «Tick-Tock». Мария заявила, что посвящает это выступление Украине и украинцам. Она была настолько довольна своим выступлением, что после него сошла со сцены и с гордостью крикнула «Слава Україні».



Джамала

Самое лучшее на десерт! Это Джамала и ее легендарная песня «1944», занявшая 1-е место на Евровидении-2016. Она оставляет после прослушивания мурашки по коже и дрожь в сердце. Невероятно сложная вокальная партия помогла передать посыл, который хотела донести исполнительница. Напоминаем, что «1944» написана в память о страшных трагедиях прошлого. Джамала хотела донести, что нужно не допустить этого в будущем.



