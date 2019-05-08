Слава Красовская рассказала, что осталось за кадром в сериале «Дочки-матери»

Звезду сериала «Крепостная» — Славу Красовскую — снова можно увидеть на телеканале СТБ. Только теперь актриса появилась в ином амплуа. Слава сыграла одну из важных ролей в новой ленте «Дочки-матери». С какими актерами возникали сложности? Об атмосфере, царившей на съемочной площадке, она рассказала подробно для редакции сайта STB.UA.

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Добрая, немного безответственная, но с очень хорошим чувством юмора — так можно описать персонажа Славы Красовской в ​​сериале «Дочки-матери». На этот раз актриса перевоплотилась в молодую и сексуальную девушку Марину, которая симпатизирует главному герою картины.

Слава признается, что на съемочной площадке царила теплая атмосфера. По словам актрисы, команда сериала «Дочки-матери» собралась очень крутая:

«С нашими режиссерами — Игорем Владимировичем и Кристиной — я уже работала. Поэтому знала, что кроме порядка на съемочной площадке, они заботятся о хорошей атмосфере. Актерский состав мне кажется безупречным — все на своих местах. Чаще всего мне выпадали сцены с Александром Кобзарем и Андреем Пономаренко. Признаюсь, с ними было очень сложно, потому что мы постоянно смеялись. Сценарий написан очень классно! Когда мы начинали украшать его какими-то актерскими «примочками», было сложно удержаться от смеха и приходилось делать много дублей».

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Одна из самых талантливых актрис современности — Слава Красовская — не перестает удивлять. Напомним, в костюмированной мелодраме «Крепостная» она сыграла упрямую Галю. И уже этой осенью во втором сезоне масштабного сериала мы узнаем, как сложится судьба любимой героини.

А пока наслаждайтесь невероятной игрой Славы Красовской в ​​хорошей семейной ленте «Дочки-матери» в 20:00 на телеканале СТБ!

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