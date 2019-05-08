Гороскоп на 8 мая 2019 года поможет вам разобраться, что вещает вам Вселенная в эту среду. На что нужно обратить внимание, а на что наоборот забить – читайте в гороскопе на сегодня.

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Овен

Будьте очень внимательны сегодня. Вы можете найти ценную и интересную вещь. Возможно, вы уже давно что-то ищете и все никак не поймете где же оно затерялось? Тогда в этот день у вас получится найти!

Телец

Сегодня может состояться деловая встреча, на которой вы будете чувствовать себя не совсем комфортно. Ваш бизнес партнер не внушает вам доверия, хотя предложение кажется очень выгодным, не так ли? Договорится в такой ситуации будет сложно.

Близнецы

По рабочим вопросам все как нельзя хорошо! Вы замечаете, что у вас есть авторитет среди коллег и вас могут даже повысить в этот период. Или вам доверят крупный проект или задание, с которым вы точно справитесь!

Рак

С этого дня вам может захотеться вкорне все изменить в своей жизни! У вас как будто поменялись ценности и приоритеты, и что делать дальше – масса идей. Но какую из них вы воплотите в жизнь – решать вам.

Лев

Принимайте участие во всех пиар-акциях или конкурсах, которые дарит вам судьба! А вот если на этот день намечен праздник, то он может пройти не совсем так, как вы ожидали…

Дева

Очень хороший день, чтобы поехать в командировку. Вами даже могут заинтересоваться в другом городе и предложить очень выгодный контракт. Если он связан с переездом, то не бойтесь, сейчас самое время!

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Весы

По работе все будет очень круто! Вы получите дополнительные бонусы и плюшки. Ваш талант обязательно признают, но скорее всего внесут какие-то новые правила в рабочий процесс.

Скорпион

Сегодня вам стоит запустить рекламу. Будете рекламировать себя или ваш проект – решать вам, но то, что она даст нужный результат это без сомнений! А если в этот день предвидится выход на сцену, то его запомнят все и надолго.

Стрелец

Кто-то из коллег на работе проявляет к вам повышенное внимание, не правда ли? Вот-вот. Ожидайте теперь приглашения на свидание или просто на кофе в офисе. Чем же закончится эта история?

Козерог

Друзья позовут вас потусить сегодня. Возможно, вы даже примите их приглашение, если захотите провести с ними больше времени. Почему бы и нет?

Водолей

Повышайте цену за свои услуги или работу. Вы хороший специалист в своем деле, торговаться с вами вообще неуместно! Вы очень востребованы сейчас, помните об этом.

Рыбы

Стиль вашей работы явно изменится в этот период. Возникнет много приятных перемен по работе, которые вам понравятся и которые в итоге приведут к очень крутому результату. так держать!

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