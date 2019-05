Какая песня победит в Евровидении-2019, предугадать невозможно. За 63 года истории конкурса побеждали кардинально разные артисты, жанры и песни. Уже представлена большая часть песен стран-участниц. Все они претендуют на победу в самом масштабном песенном конкурсе Европы! Давайте послушаем и оценим композиции, которые подготовили конкурсанты из разных стран.

Венгрия

Венгрию представит Йоци Папаи. Венгерский певец уже не первый раз представляет страну. Дебютировал артист в международном конкурсе в 2017 году. Тогда он выступил с авторской песней «Origo» и занял в итоге 8-е место. В этом году певец будет бороться за победу с композицией «Az én apám».

Йоци Папаи – «Az én apám»



Кипр

Тамта Годуадзе, более известна как Тамта, представит Кипр на Евровидении-2019. Покорять конкурс грузинская поп-певица будет с песней «Replay». Звезда участвовала в шоу «Super Idol Greece». Там она заняла почетное второе место. Самые популярные композиции Тамты – «Ftes», «Den Telionei Etsi I Agapi», «Agapise Me», «Tonight».

Тамта – «Replay»

Сербия

В качестве представительницы Сербии выступит певица Невена Божович. Девушка уже не первый раз покоряет Евровидение. В 2013 году певица отправилась на конкурс в составе «Moje 3», но группа так и не смогла пройти квалификацию в финал. Также в далеком 2007 году Невена представляла страну на Детском Евровидении – 2007. В этом году певица представит страну с композицией под названием «Kruna».

Невена Божович – «Kruna»

Словения

Музыкальный дуэт «Зала Краль и Гашпер Шантл» (Zala Kralj & Gasper Santl) выступит с песней «Sebi» в первой половине первого полуфинала, который состоится 14 мая. Дуэт из двух молодых артистов начал свою творческую деятельность в 2017 году. До этого Зала Краль и Гашпер Шантл занимались музыкой сольно. Своим секретом успеха музыканты считают то, что они оба пишут песни и исполняют их друг для друга.

Зала Краль и Гашпер Шантл – «Sebi»



Финляндия

Darude (Вилле Виртанен) совместно с вокалистом Sebastian Rejman (Себастьяном Рейманом) в мае представит Финляндию на Евровидении-2019. Вилле Виртанен знаменит как автор трека «Sandstorm» (1999 год). В 2013 его композиция вошла в список 50 лучших танцевальных треков всех времен. Евровидение-2019 музыканты будут покорять с песней «Look Away».

Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»

Черногория

Черногория провела Национальный отбор и выбрала участника, который сможет достойно представить страну. Черногорская вокальная группа D-moll выступит с композицией под названием «Heaven» («Небеса») в первой половине первого полуфинала.

D-moll – «Heaven»



Чехия

Чехию на Евровидении-2019 представит Lake Malawi. Инди-поп-группа основана в 2013 году вокалистом Альбертом Чёрным. Конкурсная песня «Friend Of A Friend» о детской любви, которая вернулась из прошлого. Известно, что букмекерские организации пока ставят группу лишь на 25 место.

Lake Malawi – «Friend of a Friend»

Австралия

Австралия в этом году для поездки на Евровидение выбрала Кейт Миллер-Хейдке. Певица представит страну на песенном конкурсе в Тель-Авиве с композицией «Zero Gravity». На Национальном телевизионном отборочном шоу «Евровидение – Австралия решает» Кейт Миллер-Хейдке получила 135 баллов (87 баллов – открытое голосование, 48 баллов – жюри).

Кейт Миллер-Хейдке – «Zero Gravity»

Бельгия

Eliot (Элиот Вассамиллет) будет представлять Бельгию на Евровидении-2019. Конкурсная песня «Wake Up» написана Пьером Дюмуленом. Именно он ранее написал композицию для участницы Евровидения-2017 певицы Бланш. Напоминаем, что два года назад она заняла почетное 4 место.

Eliot – «Wake Up»

Грузия

Ото Немсадзе представит Грузию на Евровидении-2019. Песня, с которой певец будет представлять страну в этом году на конкурсе, называется «Keep On Going».

Ото Немсадзе получил право поехать в Тель-Авив на международный конкурс после победы в грузинском отборе. Известно, что в шоу принимало участие 10 артистов. Решение по поводу того, кто представит Грузию, было отдано исключительно зрителям.

Ото Немсадзе – «Keep On Going»



Исландия

Hatari – сатирическая группа арт-эстрадного искусства. Музыканты представят Исландию на Евровидении в этом году. Hatari славятся своими выступлениями вживую. Звезды позиционируют себя как антикапиталистическая группа исполнителей технической производительности БДСМ.

Hatari – «Hatrið mun sigra»

Португалия

Португалия отправит на конкурс Конана Осириса. К слову, музыкант получил национальное признание после того, как представил песню «Telemóveis». Именно с ней Конан и будет представлять страну на Евровидении-2019. Композиция уже успела войти в топ португальских трендов – Youtube и Spotify. Конан Осирис в этом году выиграл фестиваль «Festival da Canção».

Конан Осирис – «Telemóveis»

Эстония

Эстония определилась с артистом, который представит страну на Евровидении-2019. В результате песенного конкурса «Eesti Laul» такой чести удостоился обаятельный швед Виктор Крон. В суперфинале певец сражался за победу с Уку Сувисте и Стефаном. Известно, что во время голосования отправить свое СМС-сообщение успело 56 492 человека.

Виктор Крон – «Storm»

Австрия

Австрию на Евровидении-2019 представит Pænda, она же Габриэла Хорн. Австрийская певица также является автором песен и музыкальным продюсером. В Тель-Авиве звезда будет выступать с композицией «Limits».

Под творческим псевдонимом Pænda Габриэла Хорн официально начала выступать с 2016 года.

Pænda – «Limits»

Дания

Данию в этом году на международном конкурсе представит 20-летняя певица Leonora. За право поехать в Израиль боролось 10 артистов на «Grand Prix Melodi 2019». В своем творчестве Леонора Джепсен сочетает 4 языка – английский, датский, немецкий, французский.

Певица и фигуристка Leonora выступит на Евровидении-2019 с песней «Love is Forever».

Leonora – «Love is Forever»

Латвия

На Евровидении-2019 Латвию представит дуэт Carousel. Песня, с которой музыканты будут бороться за победу, называется «That Night». Carousel получили право участвовать в Евровидении после победы в конкурсе «Supernova 2019». Дуэт, созданный еще в 2015 году, исполняет композиции в жанре инди-поп. Для того, чтобы покорить международный конкурс, музыканты выбрали лирическую композицию «That Night» («Эта ночь»). Песню написали сами участники дуэта – Сабина Жуга и Марцис Василевскис.

Carousel – «That Night»

Молдова

Анна Одобеску становилась победительницей многих международных и местных конкурсов. Настоящая известность к ней пришла еще в 2016 году. Именно тогда звезда получила вторую премию юбилейного XXV Международного музыкального фестиваля «Славянский базар».

Певица получила право представлять Молдову на Евровидении-2019, победив в местном Национальном отборе.

Анна Одобеску – «Stay»

Румыния

Румыния провела Национальный отбор, в котором победительницей стала Ester Peony. Певица и композитор исполнит на Евровидении песню «On a Sunday» («В воскресенье»). Настоящее имя артистки Александра Крецу. Большую популярность певица обрела, записав несколько каверов. Тогда девушка и подписала контракт с румынским лейблом.

Ester Peony – «On a Sunday»

Албания

Албанская певица Йонида Малики представит страну с песней «Ktheju tokës» на международном конкурсе в этом году. Музыкальная карьера девушки началась в 13 лет на «Festivali i Këngës». Несколько лет Йонида выступала в дуэте с Александром Рапи.

В 1997 году она вернулась на «Festivali i Këngës» в составе уже другого дуэта, вместе с «Kastriot Tusha». Сольная карьера звезды началась в 1999 году. Тогда ее песня «Do jetoj pa ty» заняла 2 место на фестивале.

Йонида Маличи – «Ktheju tokës»



Литва

Jurijus начал свою творческую деятельность в Вильнюсе. В 2012 году певец впервые принимал участие в литовском Нацотборе на Евровидение с дебютной композицией «Tu ne viena».

Jurij Veklenko представит Литву на 64-м песенном конкурсе Евровидение. Песня, с которой певец будет покорять Тель-Авив, называется «Run with the Lions».

Jurij Veklenko – «Run with the Lions»

Норвегия

Норвегию представит на Евровидении KEiiNO с песней «Spirit in The Sky». В состав музыкального коллектива входят: Фред Бульо – саамский рэпер, Александра Торан и Том Хьюго Хермансен – вокал. «Spirit in The Sky», по словам конкурсантов, – это смесь английского и саамского языков, поп-музыки. Основой для текста стала история борьбы за равенство независимо от происхождения, пола, сексуальной ориентации.

KEiiNO – «Spirit in the Sky»



Хорватия

Благодаря победе на фестивале «Dora» хорватский певец Роко Блажевич будет бороться за победу на Евровидении-2019. Известно, что исполнитель покорил своим талантом хорватскую публику и всех членов жюри. Роко выступит на международном конкурсе во второй половине второго полуфинала, что состоится 16 мая. Конкурсная песня Roko «The Dream» написана Жаком Худеком – участником от Хорватии на Евровидении-2017.

Roko – «The Dream»

Великобритания

Michael Rice, победив в Национальном отборе «Eurovision: You Decide», выступит на Евровидении-2019 с песней «Bigger Than Us». Напоминаем что в прошлом году Michael Rice стал победителем в первой части вокального конкурса «BBC One All Together Now».

Michael Rice – «Bigger Than Us»

Германия

Дуэт S!sters представит Германию с песней «Sister». В состав S!sters входят две харизматичные певицы – Carlotta Truman и Laurita. Они получили право поехать на международный конкурс Евровидение-2019, победив в Национальном отборе «Unser Lied für Israel».

S!sters – «Sister»

Израиль

Коби Марими – певец, который еще и получил награду как самый многообещающий актер на музыкальном театральном фестивале в Израиле. Музыкант стал победителем в шестом сезоне проекта «Ха-Кохав ха-Ба», что дало ему право представить страну на Евровидении в этом году.

Коби Марими – «Home»

Испания

От Испании в Израиль отправится 23-летний певец Miki. Композиция, с которой артист будет бороться за победу, называется «La Venda», что переводится как «С завязанными глазами». Напоминаем, что Испания входит в «Большую пятерку», а это значит, что она автоматически попадает в финал Евровидения-2019.

Miki – «La venda»



Италия

Mahmood (Алессандро Махмуд) – итальянский певец и композитор. Победил в музыкальном фестивале в Сан-Ремо с песней «Soldi» («Деньги»). В финале рэпер Mahmood смог обогнать поп-оперное трио Il Volo. Стоит отметить, что именно Алессандро букмекеры прогнозировали победу и участие в Евровидении-2019. В своей конкурсной композиции музыкант обращается к отцу, который оставил семью, когда мальчику было 6 лет.

Mahmood – «Soldi»

Франция

На Евровидении-2019 будет выступать поклонник Кончиты Вурст. Именно под ее влиянием музыкант Билал Ассани с 15 лет (сейчас ему 19) создавал новое «я». Теперь он будет бороться за победу в самом крупном песенном конкурсе Европы. Блогер-андрогин будет петь о короле, композиция называется «Roi».

Билал Ассани – «Roi»

Россия

От России на международный конкурс отправится Сергей Лазарев с песней «Scream». Конкурсная композиция была написана специально для певца на Евровидение-2019. Текст написали Филипп Киркоров и американка Шэрон Вон, а композитором стал Димитрис Контопулос.

Сергей Лазарев – «Scream»

Беларусь

Зинаида Куприянович – белорусская певица. Творческий псевдоним – Зена. В свои 16 лет девушка уже заслужила честь поехать представлять свою страну на Евровидении-2019. Звезда является артисткой продюсерской компании «Куприянович», обладательницей первой премии детского конкурса «Славянский базар», финалисткой Нацотбора конкурса песни Детское Евровидение – 2015, Детское Евровидение – 2016. Певица Зена – обладательница первой музыкальной премии «Наша Лига-2017» (номинация «Открытие года»).

Зена – «Like It»

Польша

Tulia – вокальный ансамбль, который исполняет народную музыку. Дата основания – 2017 год. Известно, что большую популярность коллектив обрел после исполнения кавер-версии хита Depeche Mode – «Enjoy the Silence». Девушки из Tulia на своих выступлениях, а также в видеороликах, всегда одеты в традиционные костюмы «Opoczno».

Tulia – «Fire of Love»

Греция

Катерина Дуска – греко-канадская певица, а также автор песен. Звезда выпустила свой дебютный альбом еще в 2015 году – «Embodiment». В прошлом году певица выступила в афинском концертном зале. Именно там она исполнила песни со своего дебютного альбома. В 2018 году Дуска выпустила песню «Fire Away» (саундтрек канадского ролика «Nescafé»). Катерина Дуска представит Грецию на Евровидении-2019 с песней «Better Love».

Katerine Duska – «Better Love»

Сан-Марино

Представитель Сан-Марино на Евровидении-2019 Серхат кроме того, что популярный певец, по совместительству успешный продюсер и телеведущий. В 1994 году он начал свою продюсерскую карьеру. Именно тогда основал «End Productions». Карьера телеведущего началась в это же время. Серхат начал снимать и вести телевикторину «Riziko!». В качестве музыканта он начал себя реализовывать уже в 1997 году, выпустив сингл «Rüya-Ben Bir Daha».

Serhat – «Say Na Na Na»

Армения

Србуи Саргсян – армянская певица, называет себя Srbuk. Звезда принимала участие в армянском шоу «Х-фактор», где заняла 2 место. В 2012 году создала собственный музыкальный коллектив – «Allusion». В этом году Србуи представит Армению на Евровидении-2019 с песней «Walking Out».

Srbuk – «Walking Out»

Ирландия

Сара МакТернан – ирландская певица и автор песен. Стала известна после участия в четвертом сезоне «The Voice of Ireland», где заняла третье место. В этом году звезда представит Ирландию на Евровидении-2019 с песней «22».

Sarah McTernan – «22»

Швейцария

Швейцарию на международном конкурсе представит певец и автор песен из Берна – Лука Хэнни. Известность пришла к исполнителю в 2012 году, после участия в 9 сезоне «Deutschland Sucht Den Superstar». Тогда певец стал первым в истории шоу победителем родом не из Германии. Дебютная композиция Луки Хэнни возглавила чарты в Германии, Швейцарии, а также Австрии. Известно, что в 2017 году певец стал глашателем в финале Евровидения. Именно он объявлял баллы жюри Швейцарии.

Luca Hänni – «She Got Me»

Швеция

Шведский певец и автор песен Джон Лундвик представит Швецию на Евровидении-2019 с песней «Too Late for Love». Известно, что Джон хотел попасть на Евровидение еще в прошлом году, но тогда ему не удалось победить в отборочном туре. Он покинул конкурс с почетным третьим местом.

Интересным фактом является то, что Джон Лундвик соавтор песни «Bigger Than Us», с которой представит Великобританию Майкл Райс.

Джон Лундвик – «Too Late for Love»

Азербайджан

Азербайджан представит певец и гитарист Чингиз Мустафаев. В 2007 году он стал победителем музыкального соревнования «Yeni Ulduz 7». Певец принимал участие в отборе на Евровидение в 2011 году, но не смог попасть даже в финал.

На Евровидении-2019 Чингиз выступит с песней «Truth». Артист был выбран на конкурс Общественным телевидением Азербайджана. Авторы композиции «Truth» – международная группа: Борислав Миланов, Трей Кэмпбелл, Бо Дж, Пабло Динеро, Хостесс и Чингиз Мустафаев.

Чингиз Мустафаев – «Truth»



Мальта

Микела Паче – мальтийская певица. В этом году победила в первом сезоне мальтийской версии шоу «Х-фактор». Призом для исполнительницы стала поездка в Тель-Авив в качестве представительницы Мальты на Евровидении. Песня, с которой звезда будет покорять конкурс, называется «Chameleon»

Michela – «Chameleon»

Нидерланды

Дункан Лоуренс – голландский певец. Будет представлять Нидерланды на Евровидении-2019 с песней «Arcade».

Дункан Лоуренс вырос в Нидерландах, там же будущий музыкант учился в Рок-академии в Тилбурге. На сегодняшний день артист активно занимается музыкой не только у себя на родине, но еще и в Великобритании, Швеции. Певец принимал участие в 5 сезоне «Голос Голландии».

Duncan Laurence – «Arcade»



Северная Македония

Тамара Тодевска – македонская певица, представит Северную Македонию на Евровидении в этом году. У артистки не менее звездная старшая сестра – Тияна Тодевска-Дапчевич. Свою первую песню «Игра луда» Тамара исполнила с ней в дуэте. Известность к певице пришла несколько позже, в 2003 году. Тогда Тамара Тодевска участвовала в музыкальном фестивале «Suncane Skale» с песней «1003».

Тамара Тодевска – «Proud»



