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Евровидение-2019: Верка Сердючка готовится к поездке в Тель-Авив

08.05.2019

Зрители ожидают Евровидение-2019, участники во всю готовятся к международному конкурсу, а гостья Верка Сердючка показала, как проходит ее подготовка к выступлению. Известно, что сейчас звезда находится в Копенгагене. Подробнее – в материале.

евровидение 2019 сердючка

Фото взято из источника: instagram.com/v_serduchka

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Верка Сердючка выступит на Евровидении-2019. Данная информация была официально подтверждена. Хотя никто так и не представит Украину в этом году, но шоу от украинской звезды в Тель-Авиве обеспечено! Композиция, с которой выступит Сердючка, называется «Toy». Именно с ней Нетта Барзилай завоевала заветную победу на Евровидении-2018.

На данный момент Верка Сердючка (Андрей Данилко) находится в Копенгагене. В столице Дании звезда принимает участие в специальных съемках, которые организовывает спонсор Евровидения-2019 – MyHeritage. В социальной сети Верка продемонстрировала, как готовится к Тель-Авиву, и в перерывах веселится на съемочной площадке с мамой.


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Break between shootings for @myheritage_official

Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

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Известно, что выступление Верки Сердючки состоится в одном из интервал-актов Евровидения-2019.

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