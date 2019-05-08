Министерство иностранных дел Украины советует украинцам быть осторожнее на Евровидении-2019. Дело в том, что Тель-Авив сейчас особенно опасен для посетителей: в период проведения конкурса возможна террористическая активность. Подробнее – в материале.

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В Министерстве иностранных дел Украины обеспокоены ситуацией, которая сложилась в Израиле в преддверии Евровидения-2019. На официальном сайте вышло предостережение для украинцев: «Рекомендуем гражданам Украины воздержаться на данном этапе от посещения указанных территорий и населенных пунктов». Речь идет о таких городах: Ашкелон, Ашдод, Кирьят-Малахи, Сдерот, Нетивот, Мазкерет Батия, Кирьят-Экрон, Явне, Гедера, Кирьят-Гат, Тель-Шева, региональные советы – Шаар а-Негев, Сдот Негев, Бреннер, Эшколь, Хоф-Ашкелон, Йоав, Шафир, Лахиш, Бней Шимон, Беэр-Тувия, Мерхавим, Нахал Сорек, Сдерот, Мате Иегуда, Гезер.

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Напоминаем, Израиль охватила очередная эскалация израильско-палестинского противостояния. МИД указало, что если вы решились на поездку в Тель-Авив, стоит помнить о бомбоубежище, которым можно воспользоваться в случае сигнала воздушной тревоги. При попадании в экстренную ситуацию стоит обратиться в Посольство Украины в Израиле.

К слову, несмотря на то, что происходит в стране, организаторы Евровидения-2019 считают, что террористам не удастся сорвать конкурс.

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