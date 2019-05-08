«Джованни»: главные актеры ситкома
На телеканале СТБ скоро состоится премьера сериала «Джованни» от Vaverka production. По словам автора идеи Дмитрия Танковича, над созданием ситкома работали настоящие профессионалы. Кто из актеров сыграл главных персонаже — подробнее в материале.
Вячеслав Довженко
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В ситкоме «Джованни» играет роль Сергея.
Родился 18 сентября 1976 года.
Образование: Днепропетровское государственное театральное училище, Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенка-Карого.
С 2011 года Вячеслав играет в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. Украинский актер театра и кино закончил театральное училище еще в далеком 1995 году. Артист учился в отделении «актер театра кукол» (мастерская Михаила Овсянникова, Александра Самохвалова), «актер театра драмы» (мастерская Нелли Пинской). Через три года Вячеслав Довженко играл в «Киевском Свободном театре», где руководителем был Артур Артеменьев.
В творческой карьере артиста стоит отметить игру на сцене Киевского ТЮЗа. В 2009 году Вячеслав окончил университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Отделение – режиссерское. Мастерская Константина Дубинина.
В кино артист снимается с 1990 года. Первая роль – Пантелеймон Кулиш в фильме «Тарас Шевченко. Завещание». Известность к Вячеславу пришла чуть позже, а именно после того, как актер сыграл Петра I в 2001 году. Напоминаем, что речь идет о скандальном артхаусном фильме «Молитва за гетьмана Мазепу».
В 2018 году Вячеслав Довженко сыграл в фильме «Киборги». За роль Августа он получил награды: «Золотая Дзига», «Киноколо» – «Лучшая мужская роль». В 2019 году он получил звание «Заслуженный артист Украины».
Фильмография: «Тарас Шевченко. Завещание», «Молитва за гетьмана Мазепу», «СБУ. Спецоперация», «Смертельно живой», «Клан ювелиров», «На линии жизни»,«Хороший парень», «Киборги», «С волками жить», «Джованни» и другие.
Анна Кузина
В ситкоме «Джованни» играет роль Анны, девушки Сергея.
Родилась 21 июля 1980 года.
Образование: Львовский полиграфический институт. Специальность – литературный редактор, журналист. Театральная студия «Черный квадрат».
Актриса театра и кино Анна Кузина не сразу пришла к такой деятельности. В детстве звезда занималась фигурным катанием и даже завоевала 3 место на юниорском чемпионате по фристайлу. К сожалению, травма заставила девушку оставить спортивную карьеру. В жизни Анны было место и музыке: она закончила школу по классу аккордеон.
Карьера в театре у Анны Кузиной началась со спектакля «Шельменко-денщик». Три года звезда работала в театре «Дах» в Киеве. Также на тот момент девушка играла в театре «Созвездие». В кино Анна начала сниматься с 2005 года.
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Фильмография: «С днем рождения, королева!», «Барин», «Дорогие дети», «Одуванчик», «Универ. Новая общага», «СашаТаня», «Джованни» и другие.
Вера Кобзарь
В ситкоме «Джованни» играет роль Светланы, бывшей жены Сергея.
Образование: Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенка-Карого.
Известная актриса Вера Кобзарь родилась в Киеве. Окончив университет, играла в Донецком театре русской драмы, а также в Нежинском театре. Актерская карьера Веры началась со съемок в детективном сериале «Возвращение Мухтара»-2 в 2000 году. У актрисы не менее звездный муж Александр Кобзарь. Он тоже известный актер театра и кино, а также режиссер. Пара познакомилась во время учебы в университете.
Фильмография: «Возвращение Мухтара»-2, «Чудо», «Сваты»-6, «Офицерские жены», «Родственнички», «Джованни» и другие.
Владимир Скорик
В ситкоме «Джованни» играет роль Андрея, сына Сергея и Светланы.
Родился 2 февраля 1992 года.
Образование: Днепропетровский театрально-художественный колледж.
С 2010 года Владимир Скорик играет в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках. По словам актера, любовь к театру и кино ему привил самый любимый человек – мама. Она открыла свою детскую театральную студию, где занималась постановкой пьес и праздничных номеров. Владимиру было интересно проводить там время. Именно этот старт помог ему осознать, кем он хочет стать в жизни. После 9 класса актер решил, что в театре ему будет гораздо интереснее. После окончания учебы Владимир поехал работать в Киев, где началась его актерская карьера.
Фильмография: «Возвращение Мухтара»-8, «Женский доктор»-2, «Чарли», «Личное дело», «Битва за Севастополь», «Сдается домик у моря», «Джованни» и другие.
Дмитрий Суржиков
В ситкоме «Джованни» играет роль Сергея, лучшего друга Сергея.
Родился 31 декабря 1979 года.
Образование: Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенка-Карого.
За плечами у Дмитрия Суржикова уже больше сотни ролей. Известный украинский актер театра и кино еще и по совместительству режиссер, сценарист и продюсер. С 2017 года Дмитрий Суржиков – «Заслуженный артист Украины». Первый спектакль артиста состоялся в далеком 1988 году – «Рогоносец», именно в нем он сыграл роль Бруно. Одним из самых важных драматических спектаклей для Дмитрия Суржикова является постановка по пьесе Ивана Франко «Украденное счастье» в 2004 году, где он сыграл Мыколу Задорожного. В качестве актера кино Дмитрий дебютировал в 2003 году – сериал «Европейский конвой».
К слову, свой первый короткометражный фильм артист снял в 2010 году, название киноработы – «Мама».
Фильмография: «Ангел-хранитель», «Право на надежду», «Хайтарма», «Сваты»-4, «Мамочка моя», «Слуга народа», «Джованни», «Сдается домик у моря» и другие.
Катя Варченко
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В ситкоме «Джованни» играет роль Лизы, лучшей подруги Ани.
Родилась 18 июля 1989 года.
Образование: Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенка-Карого.
Творчеством Екатерина Варченко занималась с самого детства. Артистка училась играть на скрипке и имеет музыкальное образование. К тому же, Катя ходила на танцы и играла в детском театре. Именно художественный руководитель в свое время подсказал ей правильный путь. Сейчас же звезда преподает маленьким актерам в этом же театре «Фантазия». В кино девушка дебютировала в 2009 году.
Фильмография: «Возвращение Мухтара»-5, «Сваты»-6, «Пляж», «Проводница», «Хозяйка», «Джованни», «Крепостная» и другие.