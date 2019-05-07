В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» лучшие ясновидящие страны — шаманка Сейраш и ясновидящая Фекла — будут заниматься расследованием шокирующего дела одной семьи. Эта история о невероятно драматичной жизни двух сестер, которые повторяют трагическую судьбу друг друга!



Обездоленная Людмила уже множество времени борется за судьбу своей родной сестры – единственного кровного родственника, который у нее остался. Пройдя ряд жизненных испытаний, Людмила все же смогла наладить свою жизнь, но судьба родной сестры под реальной угрозой, с которой она не в состоянии справиться самостоятельно.



Они обе страдают от жестокого насилия со стороны мужчин и теряют собственных детей. Но смогут ли лучшие экстрасенсы страны найти реальную причину бед двух родных сестер?

Video: «Следствие ведут экстрасенсы»: какая мистическая сила сводит в могилу двух родных сестер? В новом выпуске Следствие ведут экстрасенсы лучшие ясновидящие страны — шаманка Сейраш и ясновидящая Фекла — будут заниматься расследованием шокирующего дела

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