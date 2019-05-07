Что особенного произойдет в этот вторник, 7 мая 2019 года? Узнайте из нашего гороскопа, который расскажет вам всю правду о вашем знаке зодиаке и что его ждет сегодня.

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Овен

В этот день у вас на работе что-то может существенно поменяться. Будет это смена начальства или перемена системы управления персоналом – не ясно. Ясно только одно – дует ветер перемен.

Телец

Вы в последнее время часто задумываетесь о переезде, не так ли? Возможно, вам действительно стоит поменять жилье в пределах вашего города или даже страны. Но вообще, идея неплохая.

Близнецы

Любые непонятные авантюры лучше обходить стороной. Риски сейчас будут совсем неоправданы и принесут вам ой как много проблем. Лучше направьте свою энергию на что-то более спокойное.

Рак

Сегодня друзья могут позвать вас на интересное торжество. Если это день рождение, то подготовьтесь к нему заранее, ваш друг очень ждет вашего прихода. Более того, вы даже можете отправится с другом в совместную поездку совсем скоро!

Лев

Ваш стиль работы теперь поменяется в лучшую сторону. Вы можете начать работать на другом оборудовании, более современном, или придумаете новый план, который поможет сделать вашу работу более продуктивной. Все у вас классно получается, молодцы!

Дева

Сегодня Девам стоит посетить любой праздник, мероприятие или крутое событие в вашем городе. А если где-то проходит соревнование, то у вас вообще есть все шансы на победу. Стоит только не сомневаться в себе и верить до конца!

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Весы

Сколько хороших новостей должно придти к вам в этот день. И от любимого человека, и от коллег вы будете получать только положительные известия. Как насчет разделить свое настроение с друзьями и пожить у них пару дней? Будет весело!

Скорпион

Любимый человек может вам очень помочь во многих ситуациях, не стесняйтесь обращаться за помощью. Также вы можете скоро стать мамой или папой, если готовы к этому и хотели бы иметь ребенка.

Стрелец

Для того, чтобы выш доход вышел на новый уровень , вам нужно пройти курсы или повышение квалификации. Это заявит о вас, как о хорошем специалисте и кто знает, возможно начальство все-таки прибавит вам в зарплате.

Козерог

В работе начинает все меняться в лучшую сторону. Вы можете получить много дополнительных бонусов или тот самый крупный проект, о котором давно думаете. В любом случае, у вас есть сейчас все шансы быть лучше всех и даже выиграть суд, если вы юрист.

Водолей

Сегодня вы должны начать менять свое отношение к деньгам. Относитесь к ним более серьезно, тогда они перестанут постоянно улетать от вас в неизвестном направлении. Тогда ваши финансовые дела и пойдут вгору!

Рыбы

Ваша мысль в этот день может разрушить многие стереотипы других людей. Подавайте пример, у вас это отлично получается. Беритесь за новые цели и ставьте себе планку выше! Если вам предлагают опасную поездку – соглашайтесь, не пожалеете.

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