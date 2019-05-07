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Евровидение-2019: от России выступит Сергей Лазарев с песней «Scream»
07.05.2019
От России на Евровидении-2019 выступит Сергей Лазарев с песней «Scream». Композиция была написана специально для международного конкурса. Певец покажет свой номер во второй половине второго полуфинала. Подробнее об исполнителе – в материале.
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Фото взято из источника: instagram.com/lazarevsergey
Сергей Лазарев – «Scream»
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Сергей Лазарев
Родился 1 апреля 1983 г. (35 лет)
Сергей Лазарев – певец, актер, продюсер (дуэт Dvoe) и телеведущий. В прошлом – участник группы Smash!! В 2016 году музыкант уже выступал на Евровидении, где занял 3 место.
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Конкурсная композиция на Евровидение-2019 «Scream» написана специально для конкурса. Текст принадлежит Филиппу Киркорову и американке Шэрон Вон. Композитор «Scream» – Димитрис Контопулос.
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