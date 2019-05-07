Евровидение-2019: какие страны выступят во втором полуфинале
07.05.2019
Евровидение-2019 пройдет в израильском городе Тель-Авив 14, 16 и 18 мая. Мы подготовили список стран – участниц второго полуфинала, который состоится 16 мая 2019 года. Подробности – в материале.
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Во втором полуфинале выступят 18 участников в таком порядке:
- Армения: Srbuk – «Walking Out»
- Ирландия: Сара Мактернан – «22»
- Молдова: Анна Одобеску – «Stay»
- Швейцария: Лука Хэнни – «She Got Me»
- Латвия: Carousel – «That Night»
- Румыния: Эстер Пеони – «On a Sunday»
- Дания: Leonora – «Love Is Forever»
- Швеция: Джон Лундвик – «Too Late for Love»
- Австрия: Pænda – «Limits»
- Хорватия: Roko– «The Dream»
- Мальта: Michela – «Chameleon»
- Литва: Jurij Veklenko – «Run with the Lions»
- Россия: Сергей Лазарев – «Scream»
- Албания: Йонида Маличи – «Ktheju tokës»
- Норвегия: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
- Нидерланды: Дункан Лоуренс – «Arcade»
- Северная Македония: Тамара Тодевска – «Proud»
- Азербайджан: Чингиз Мустафаев – «Truth»
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Напоминаем, на Евровидении-2019 будет четверо харизматичных ведущих: Эрез Таль, Бар Рафаэли, Асси Азар, Люси Айоуб. Недавно вышло первое официальное фото ведущих песенного конкурса. Счастливые, с улыбкой на лице, они так же, как и все поклонники Евровидения, ожидают старта самого масштабного песенного конкурса в Европе.
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