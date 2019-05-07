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Евровидение-2019: какие страны выступят во втором полуфинале

07.05.2019

Евровидение-2019 пройдет в израильском городе Тель-Авив 14, 16 и 18 мая. Мы подготовили список стран – участниц второго полуфинала, который состоится 16 мая 2019 года. Подробности – в материале.

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євробачення 2019

Во втором полуфинале выступят 18 участников в таком порядке:

  1. Армения: Srbuk – «Walking Out»
  2. Ирландия: Сара Мактернан – «22»
  3. Молдова: Анна Одобеску – «Stay»
  4. Швейцария: Лука Хэнни – «She Got Me»
  5. Латвия: Carousel – «That Night»
  6. Румыния: Эстер Пеони – «On a Sunday»
  7. Дания: Leonora – «Love Is Forever»
  8. Швеция: Джон Лундвик – «Too Late for Love»
  9. Австрия: Pænda – «Limits»
  10. Хорватия: Roko– «The Dream»
  11. Мальта: Michela – «Chameleon»
  12. Литва: Jurij Veklenko – «Run with the Lions»
  13. Россия: Сергей Лазарев – «Scream»
  14. Албания: Йонида Маличи – «Ktheju tokës»
  15. Норвегия: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
  16. Нидерланды: Дункан Лоуренс – «Arcade»
  17. Северная Македония: Тамара Тодевска – «Proud»
  18. Азербайджан: Чингиз Мустафаев – «Truth»

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Напоминаем, на Евровидении-2019 будет четверо харизматичных ведущих: Эрез Таль, Бар Рафаэли, Асси Азар, Люси Айоуб. Недавно вышло первое официальное фото ведущих песенного конкурса. Счастливые, с улыбкой на лице, они так же, как и все поклонники Евровидения, ожидают старта самого масштабного песенного конкурса в Европе.

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