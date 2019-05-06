В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» лучшие ясновидящие страны — шаманка Сейраш и ясновидящая Фекла — занимались расследованием шокирующего дела одной семьи. Эта история о невероятно драматических жизнях двух сестер, которые повторяют трагические судьбы друг друга!



Людмиле Кононенко — 42 года. Женщина имеет взрослую дочь, мужа и стабильную работу. Но в душе Люды полная паника, ведь женщина привыкла терять родных. Несколько лет назад вымерла абсолютно вся семья ее крестной матери. А после этого один за другим уходят из жизни ее родные.



Сначала не стало дяди, затем покинула этот мир ее мама, а еще позже — родной отец Люды. И ее сердце болит за родного живого человека — родную сестру, которая чахнет на глазах. Отношения с ней уже давно мертвы. Но почему родные сестры в один момент стали чужими?



Несколько месяцев назад женщине приснилась сестра, которая истекала кровью. На следующий день выяснилось, что у сестры Люды — большие проблемы по гинекологии. Женщина боится, что страшная мистическая сила, которая охотится на весь ее род, может добраться и до нее.

Но смогут ли экстрасенсы найти смертоносную силу, которая истребляет семью? И какая ужасная тайна двух сестер раскроется во время расследования?

Video: «Следствие ведут экстрасенсы»: какая демоническая энергия преследует двух несчастных сестер? Следствие ведут экстрасенсы: шаманка Сейраш и ясновидящая Фекла занимались расследованием шокирующего дела одной семьи

Video: «Следствие ведут экстрасенсы»: какая демоническая энергия преследует двух несчастных сестер? Следствие ведут экстрасенсы: шаманка Сейраш и ясновидящая Фекла занимались расследованием шокирующего дела одной семьи

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