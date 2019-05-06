Любовный гороскоп на май 2019 года расскажет вам, как лучше вести себя в отношениях. Астрологи сайта STB.UA собрали самую актуальную информацию для каждого знака зодиака. Что ждет вас в области любви в этом месяце, узнайте в материале.

Любовный гороскоп на май — Овен

Овнам стоит проявлять больше романтики, потому что ваша вторая половинка начала сомневаться в искренности ваших чувств. Иногда подаренный без повода букетик цветов может творить чудеса, советуем попробовать вам преподнести такое любимой женщине. А для любимого мужчины, например, сделать массаж или испечь его любимый торт, просто так, потому что захотелось порадовать. Тем более, что выходные в мае позволяют провести их в кругу семьи.

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Любовный гороскоп на май — Телец

Тельцам в это время нужно определиться. Вы как будто и хотите быть вместе с этим человеком, но какая-то нотка сомнений присутствует. Возможно, вам нужно сейчас побыть наедине и подумать над этим вопросом. И хотя партнер может не понять этого желания, но тогда задумайтесь: ваш человек повел бы себя так? В общем, подумать есть над чем в мае, удачи вам.

Любовный гороскоп на май — Близнецы

А вот вам, Близнецы, можно наслаждаться тем, как вас все любят, В мае вы будете получать довольно много внимания от противоположного пола. Возможно, вы даже попадаете в любовный треугольник, из которого выберетесь только в конце месяца. Ну как выберетесь, решите для себя, кто все-таки милее вашему сердцу. Вам можно только позавидовать, а ваша уверенность взлетит до небес.

Любовный гороскоп на май — Рак

У Раков на любовном фронте без перемен. Если у вас еще нет любимого человека, то вряд ли в этом месяце вы его встретите, придется ждать лета и надеяться на стрелы Амура там. А если вы в отношениях, то в них практически ничего не изменится. Хорошо это для вас или плохо – решать только вам, но факты говорят сами за себя.

Любовный гороскоп на май — Львы

Львам нужно научиться слушать и слышать своего партнера. Если в последнее время у вас не ладится, то это как раз из-за того, что вы очень зациклились на том, что правда может быть только на вашей стороне и никак иначе. Посмотрите на ситуацию со стороны, вы бы хотели, чтобы к вам относились так, как относитесь вы? Может, хватит ругаться и устраивать истерики, постарайтесь просто услышать, о чем просит ваш любимый человек, и все сразу станет на свои места.

Любовный гороскоп на май — Девы

А у Дев только положительные новости. Майские праздники принесут вам много положительных эмоций как раз из-за того, что вы проведете их с любимым человеком. Если до этого вас разделяло расстояние, то это прекрасное время, чтобы насладиться обществом друг друга. А если вы и так 24/7 вместе, то как насчет сменить обстановку и отправиться в путешествие? В любом случае, на любовном фронте вас ждут только хорошие новости, так держать!

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Любовный гороскоп на май — Весы

У Весов стремительное развитие событий в личной жизни. Кажется, вы встретили того самого человека, с которым собираетесь прожить всю жизнь, не так ли? Или, может, вы уже давно в браке и сейчас вы в который раз убедились в правильности своего выбора? В любом случае, наслаждайтесь друг другом! Разве не для этого дана такая идеальная погода в мае, чтобы провести время гуляя и признаваясь в любви теплыми вечерами?

Любовный гороскоп на май — Скорпион

Скорпионы в этом месяц покажут себя совершенно с другой стороны перед любимым человеком. Несмотря на все расстояние, которое вы привыкли держать в повседневной жизни, в мае вы расплыветесь в любви и признаниях в чувствах. А все потому, что ваша половинка делает для вас все возможное. Оцените это по достоинству, ведь если потеряете такого человека, потом будете кусать локти.

Любовный гороскоп на май — Стрелец

Стрельцы будут настроены как-то воинственно в мае. Вы боитесь подпустить к себе неправильного человека, поэтому осторожничаете и ведете себя даже агрессивно. Но стоит пересмотреть такое поведение, потому что ни к чему хорошему оно не приведет. Лучше попробуйте разобраться в своих страхах, которые и вызывают такое поведение. Если сможете справиться с ними, то и в личной жизни все начнет налаживаться.

Любовный гороскоп на май — Козерог

После всех проблем в личной жизни Козерогов наступит долгожданное затишье. Вы поняли для себя, чего хотите, и теперь смело выражаете свои мысли. И к вам прислушиваются! Теперь ваши отношения – это не игра в одни ворота, а взаимопонимание и поддержка. Только не стоит забывать: чтобы сохранить это, нужно стараться еще больше, чем раньше. Ведь все-таки ломать – не строить.

Любовный гороскоп на май — Водолей

Водолеи, вы как будто находитесь в вечном поиске. Даже когда на личном все хорошо, вы найдете, за что зацепиться и начать сомневаться в своем партнере. А ведь это так важно – доверять полностью и не смотреть постоянно по сторонам, чтобы доверяли и вам. Цените то, что имеете, ведь не успеете моргнуть, как потеряете и это.

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Любовный гороскоп на май — Рыбы

Как насчет согласиться на то свидание, на которое вас так давно зовут? Ведь, Рыбы, самостоятельность это, конечно, хорошо, но тепла и поддержки это не заменит. Присмотритесь к противоположному полу вокруг и вы заметите, сколько людей хочет завоевать ваше сердце. А если ваше сердце давно занято, то устраивайте в мае побольше совместных вылазок на природу или в другие города. Освежить ваши чувства – вот что вам необходимо.

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