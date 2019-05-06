Последний звонок — один из самых важных дней для учеников. Традиционно летние каникулы начинаются для украинских школьников после окончания учебы. Ребята уже с нетерпением ждут отдых. Когда именно школьники будут праздновать последний звонок 2019 в Украине? Читайте в материале!

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Последний звонок в 2019 году первый класс будет праздновать 20-21 мая. Для учеников 2-8 классов это произойдет 23-24 мая. Старшеклассники прощаются со школой 24 мая.

Прощание со школой — особенный праздник для всех учеников. На праздник школьники приходят пораньше, чтобы услышать в коридорах свой последний звонок. В этот день принято быть нарядными. Вот только традиция одиннадцатиклассников одеваться в форму советского образца уже отжила свое. Сегодня старшеклассники приходят на праздник в красивых вышиванках.

Из-за экзаменов все чаще звучат предложения отказаться от шумных отмечаний и ограничиться просто торжественной линейкой. Однако, в большинстве школ Последний звонок — яркий и веселый праздник.

На торжественной линейке выпускники благодарят учителей. Ученики исполняют песни и читают стихи. Также ни одна линейка не обходится без вальса. К этой традиции относятся со всей серьезностью.

Как только прозвенит последний звонок в руках маленькой первоклассницы, выпускники отпускают в небо воздушные шары. Так они прощаются со школой. Чтобы очаровательно выглядеть на последнем звонке, девушкам стоит воспользоваться новыми бьюти-тенденциями и сделать трендовый макияж.

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