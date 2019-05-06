«Дочки-матери» — трогательный сериал с сильным социальным подтекстом. В жизни может случиться все, что угодно. Вот и семья Ковалевич переживает не лучшие времена. Страсть супругов уже давно угасла, остались лишь следы от любви и 16-летняя дочь. Смогут ли Ковалевичи сохранить свой брак? Смотрите сериал «Дочки-матери» уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ!
В сериале «Дочки-матери» супруги Ковалевичи наконец-то решили развестись и начать новую жизнь. Постоянное отсутствие Игоря в семье угнетало Наталью. Женщина на своих хрупких плечах тянула всю их семью. Тепер Наталья хочет жить только работой, поэтому и перечеркнула 17 лет совместной жизни.
К чему приведет развод? Смогут ли Ковалевичи вернуть страсть в свой брак?
Смотрите премьеру сериала «Дочки-матери» уже сегодня в 20:00 на телеканале СТБ!
Video: «Дочки-матери»: чем удивит новый сериал?Дочки-матери — 1, 2, 3, 4 серии на сайте СТБ уже 06.05.2019. О чем сюжет серий Дочки-матери читайте в анонсе
Video: «Дочки-матери»: чем удивит новый сериал?Дочки-матери — 1, 2, 3, 4 серии на сайте СТБ уже 06.05.2019. О чем сюжет серий Дочки-матери читайте в анонсе
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