Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая 2019 года расскажет, что ждет каждый знак зодиака в грядущие семь дней. Что прогнозируют звезды, на что обратить внимание, а чего лучше избегать? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 6 по 12 мая 2019 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

Гороскоп на неделю — Овны

Эта неделя создана для приключений и новых ощущений. Овнам стоит сменить обстановку и попробовать что-то новое. Отличным вариантом может стать прыжок с парашютом или путешествие автостопом. Яркие эмоции и психологическая встряска пополнят запас позитива. Ближе к выходным Овны полностью перезапустят свою жизнь и будут готовы покорять новые вершины.

Гороскоп на неделю — Тельцы

Прошлая неделя была эмоционально тяжелым. В первой половине этой недели Тельцам стоит отбросить лишние мысли и сконцентрироваться на своей работе. Погружение в любимое дело позволит эмоциям улечься, а разуму найти логичный выход изо всех неурядиц. Ближе к концу недели Тельцов ожидает долгожданное умиротворение. Это прекрасная возможность провести выходные с семьей и друзьями за душевными и теплыми разговорами.

Гороскоп на неделю — Близнецы

На этой неделе Близнецам пора принимать серьезные решения. На работе вас будут ждать множество нерешенных вопросов и разговоров с начальством. Ваша объективность и рассудительность помогут не только выполнить свою работу на высшем уровне, а и дать понять руководству, что пора поднять вам зарплату. На выходных Близнецам стоит порадовать себя и любимого человека желанными покупками — новый аксессуар или мелочь для дома принесут пользу и отличное настроение.

Гороскоп на неделю — Раки

На этой неделе Ракам стоит спланировать свой бюджет на ближайший месяц. До конца недели стоит воздержаться от незапланированных трат и крупных капиталовложений. Есть риск, что они не окупятся в полной мере. На выходных Ракам звезды советуют сбавить темп жизни и немного расслабиться. Отпустите все вопросы на самотек и устройте посиделки с друзьями за чашечкой любимого напитка.

Гороскоп на неделю — Львы

Эта неделя преподнесет Львам много новый возможностей для карьерного роста. Вашу целеустремленность и трудолюбие высоко ценят руководители. Ничего не бойтесь и с уверенностью в своих силах беритесь за любую задачу. Не останавливайтесь на достигнутом! Нужно продолжать выкладываться по полной и развиваться как профессионал, ведь награда того стоит.

Гороскоп на неделю — Девы

Девам пора воплощать свои мечты в реальность. Вы отдаете себя работе без остатка и совершенно забываете о радостях жизни. Чтобы обрести новые яркие эмоции и с новыми силами покорять новые вершины, Девам стоит отправиться на прогулку или на шопинг. Возможно, во время отдыха Девы могут встретить даже свою любовь. Не пропустите ее!

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Гороскоп на неделю — Весы

Прошлая неделя изрядно потрепала вам нервы. До середины этой Весы все еще будут ощущать некую напряженность. Звезды советуют обратить внимание на состояние здоровья. Вы определенно заработались и эмоционально сгорели. Добавьте в свой рацион больше свежих овощей, фруктов и проводите больше времени на свежем воздухе. Выходные Весам стоит провести за семейным ужином или пикником где-то за городом.



Гороскоп на неделю — Скорпионы

На этой неделе Скорпионам придется изрядно попотеть для достижения своих целей. Вам добавится много задач по работе и по дому. Чтобы все успевать и не переуртуждаться, постарайтесь грамотно организовать свою жизнь. Можете завести блокнот-планер в который будете записывать все, что важно не забыть и сделать. Так вы не только все успеете, но и отлично зарекомендуете себя. На выходных Скорпионам стоит как следует отдохнуть со своей второй половиной.

Гороскоп на неделю — Стрельцы

Неделя для Стрельцов может начаться с негативных новостей от сотрудников и руководства. Но не переживайте, ближе к среде вы сможете все исправить и выйти из сложившейся ситуации победителем. Прислушайтесь к советам близких и особенно, к любимому человеку. Так вы не только быстрее решите проблемы, но и укрепите отношения с родными.

Гороскоп на неделю — Козероги

Козерогам стоит разобраться в себе и своих чувствах. Вы слишком сильно запутались. Разобраться со всем вам поможет медитация или отдых в тишине и наедине со своими мыслями. Расслабьтесь и позвольте судьбе решать за вас, куда идти дальше. На выходных Козерогам стоит поговорить по душам с любимым человеком. Возможно причина душевных терзаний или их решений зависит именно от него.

Гороскоп на неделю — Водолеи

На этой неделе самой сильной стороной Водолеев будет креативное мышление и нестандартный взгляд на вещи. Именно они помогут быстрее справиться с задачами и отлично зарекомендовать себя в глазах окружающих. В конце недели вас будет ждать разговор с руководством о возможности карьерного роста. А на выходных Водолеев будет ждать маленький сюрприз от семьи.

Гороскоп на неделю — Рыбы

Рыбы наконец-то могут отдохнуть от жизненных американских горок. На этой неделе проблемы на работе и ссоры с дорогими сердцу людьми обойдут вас стороной. Ваша жизнь определенно налаживается. Выходные Рыбам стоит провести в домашней уютной обстановке в окружении самых близких.

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