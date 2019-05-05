Читайте наш гороскоп на 5 мая 2019 года и будете знать, какие сюрпризы приготовила для вас Вселенная в этот день. О влиянии звезд на каждый знак зодиака читайте в гороскопе на сегодня.

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Овен

Будьте внимательны сегодня. Особенно смотрите по сторонам и себе под ноги, ведь вы можете найти находку, о которой давно думаете. И знаете, это может быть даже не в прямом смысле, а в метафоричаском…

Телец

Как насчет устроить сегодня небольшую (или большую) фотосессию или праздник? Вам хочется быть в центре внимания и это прекрасное желание! Можете даже обратиться за помощью к дизайнерам или косметологу, чтобы быть довольным собой на 100%.

Близнецы

Вам сегодня обязательно признаются в чувствах! Более того, все идет к тому, что вам могут сделать предложение руки и сердца. Это ведь чудесно, правда? А если вы одиноки, то вполне возможно, что в вас сегодня кто-то влюбится, присмотритесь…

Рак

Хммм… Сегодня в вашей жизни могут объявится бывшие партнеры. Что же делать в этой ситуации? Решать только вам. Вот только ваш теперешний парнер сможет помочь вам сегодня или даже выручить финансово. Это стоит учитывать при выборе человека, с которым хотите быть.

Лев

Если вы сегодня планировали посетить праздник, то он может пройти не так гладко, как ожидалось. Вообще, вам не стоит сегодня строить больших ожиданий по поводу событий, связанных с другими людьми. Потому что когда ситуация не полностью в ваших руках, часто может пойти что-то не так.

Дева

Вам нужно сегодня посетить интересное мероприятие в городе. А если там будет какое-то соревнование, то обязательно принять в нем участие! Ведь звезды говорят, что у вас есть все шансы на победу, не потеряйте их зря. Любые праздники вам по плечу именно сегодня!

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Весы

Как насчет назваться этот день «днем перерождения»? Вы как змея можете сбросить сегодня старую кожу и переродиться. Не стоит этого бояться, изменения это нормально, а в вашем случае даже отлично!

Скорпион

У вас начинается новый этап в личной жизни! У вас есть все шансы скоро выйти замуж или начать жить вместе… а потом уже выйти замуж. В общем, ваша жизнь будет насыщена романтическими событиями с этого дня.

Стрелец

Вы вполне готовы переехать в новый город или в другой дом. Ведь все к этому идет, правда? И решить этот вопрос у вас получится наилучшим образом. Хотя… какое-то время может и придется пожить с родственником, с которым будет не совсем комфортно.

Козерог

При всей вашей замкнутости, вам хочется сейчас заявить и себе миру. Возможно, вы даже проявите свое хобби на широкую публику в этот день. И, знаете, вы таки сорвете апплодисменты и все будут в полнейшем восторге.

Водолей

Ждите сегодня друзей в гости! Выручайте или спасайте их, ведь им так нужна ваша помощь сегодня. При этом кто-то из друзей принесет вам очень хорошие новости. Почему бы не отметить это прекрасное событие?

Рыбы

У вас сегодня буквально целый день разрывается телефон! Ждите много хороших новостей буквально от всех: от родственников, от друзей и, конечно же, от мамы. Все будут рады с вами поболтать о том, о сем.

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