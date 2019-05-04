Настя Каменских отмечает день рождения
Сегодня, 4 мая, свой день рождения отмечает украинская певица, телеведущая,судья вокального шоу «Х-фактор», автор популярного YouTube-канала NKblog, создательница бренда спортивной одежды NKsport – Настя Каменских. Любимице публики исполнилось 32 года. Редакция сайта STB.UA поздравляет Настю Каменских с праздником!
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Сегодня популярная украинская певица NK отмечает день рождения. Ей исполнилось 32 года. Несмотря на то, что сегодня у артистки праздник, она с самого утра занимается спортом. Каменских активно ведет блог о здоровом образе жизни и спорте. В своих видео певица показывает и рассказывает о своем пути к идеальному телу. У Каменских много поклонников и тех, кто следует ее положительному примеру.
Артистка активно готовиться к празднику, делиться видео на страничке в Instagram и принимает поздравления. В соцсетях певицу поздравили не только близкие и друзья, а также коллеги и поклонники.
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Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Насте Каменских профессиональных и творческих побед!
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