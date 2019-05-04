Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Настя Каменских отмечает день рождения

04.05.2019

Сегодня, 4 мая, свой день рождения отмечает украинская певица, телеведущая,судья вокального шоу «Х-фактор», автор популярного YouTube-канала NKblog, создательница бренда спортивной одежды NKsport – Настя Каменских. Любимице публики исполнилось 32 года. Редакция сайта STB.UA поздравляет Настю Каменских с праздником!

Больше по теме: Настя Каменских: лучшие песни судьи «Х-фактор»-9

настя каменских

Сегодня популярная украинская певица NK отмечает день рождения. Ей исполнилось 32 года. Несмотря на то, что сегодня у артистки праздник, она с самого утра занимается спортом. Каменских активно ведет блог о здоровом образе жизни и спорте. В своих видео певица показывает и рассказывает о своем пути к идеальному телу. У Каменских много поклонников и тех, кто следует ее положительному примеру.

настя каменских

Артистка активно готовиться к празднику, делиться видео на страничке в Instagram и принимает поздравления. В соцсетях певицу поздравили не только близкие и друзья, а также коллеги и поклонники.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Слава Демин (@slavademin_official)

 

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Потап и Настя (@potapinastya_fan)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

 

 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от ФАН-КЛУБ NK|НАСТИ КАМЕНСКИХ (@_nkfan)

Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Насте Каменских профессиональных и творческих побед!

Больше по теме: Настя Каменских: лучшие образы судьи «Х-фактор»-9

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить