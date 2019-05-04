В 10 выпуске девять лучших поваров «МастерШеф. Профессионалы» стали строителями. Но их задача не ограничилась созданием ресторана. Кому удалось удивить судей не только концепцией, но и вкусными блюдами? О стройке и кулинарии читайте в материале.

Первый командный конкурс удивил всех участников. Кухня «МастерШеф. Профессионалы» превратилась настоящую стройплощадку, кулинары — в строителей, а капитаны — в дизайнеров собственного ресторана. Задачей участников было не только закупить материалы и построить заведение, но и продумать концепцию, атмосферу, наладить обслуживание и предложить гостям меню из 6-ти позиций. Так, капитанами стали Юра Негрич и Алик Мкртчян.

Команда Юры выбрала для своего ресторана стиль фьюжн и лофт. Алик же воплотил ресторан своей мечты в реальность — в стиле фермы. Большинство гостей и судей отдали предпочтение команде красных, а хлеб Паши Серветника удостоился высшей похвалы. Таким образом, команда синих в полном составе надела на себя черные фартуки.

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На битве черных шефы должны были приготовить блюда, вдохновившись рецептом пате легендарного Хестона Блюменталя. Суть испытания заключалась в создании блюда-обманки: на вид одно, а на вкус совершенно другое. Идеально с этим испытанием удалось справиться Юле Проходе. Но не все повара сумели приятно удивить судей.

Кто из шефов не справился с испытанием и навсегда покинул «МастерШеф. Профессионалы», смотрите в 10 выпуске!

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 10: кулинары построили собственный ресторан В 10 выпуске девять лучших поваров МастерШеф. Профессионалы стали строителями. Кому удалось удивить судей? О стройке и кулинарии читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 10: кулинары построили собственный ресторан В 10 выпуске девять лучших поваров МастерШеф. Профессионалы стали строителями. Кому удалось удивить судей? О стройке и кулинарии читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 10: кулинары построили собственный ресторан В 10 выпуске девять лучших поваров МастерШеф. Профессионалы стали строителями. Кому удалось удивить судей? О стройке и кулинарии читайте в материале

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