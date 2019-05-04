В 10 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» борьбу за главный приз в один миллион гривен прекратил еще один участник. И на следующей неделе мы увидим уже восьмерку лучших шеф-поваров краины. Кто ушел из «МастерШеф. Профессионалы» в 10 выпуске от 04.05.2019 — читайте в материале.

В 10 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» покинул одессит Дмитрий Касап. Как только не называли участники Диму: от «Кацапа» до «Му-хрю». К сожалению, кулинару не удалось приготовить блюдо-обманку уровня Хестона Блюменталя. Мусс из семги в виде ананаса не был до конца проработанным и оказался слишком замороженным.

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Дима Касап начал готовить в 16 лет. Главным дегустатором считает свою дочку. Кулинар обещал ей вернуться с победой и не знал, как объяснить девочке, почему папа приехал раньше. Сейчас же карьера Димы Касапа пошла в гору и из простого повара он вырос до су-шефа одного из лучших ресторанов Одессы. Его дочь очень гордится своим папой. В свою очередь Дима не останавливается на достигнутом. Парень усердно работает над собой, учится и развивается как профессионал.

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