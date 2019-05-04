Гороскоп на 4 мая 2019 года предсказывает вам много интересного. Если вы Лев или Дева, то обязательно прислушайтесь, чтобы в будущем вам улыбнулась удача. Всем остальным знакам мы также советуем прочитать гороскоп на сегодня, чтобы знать о велении судьбы.

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Овен

Сегодня отличный день, чтобы продать или купить машину. Если планировали это сделать, то несмотря на погоду за окном лучше этим заняться. У вас все получится, мы верим в это!

Телец

Ваша внешность может серьезно поменяться сегодня. Вы можете посмотреть в зеркало и понять, что наконец-то вы добились того самого результата, к которому так давно стремились. Окружающим даже будет трудно вас узнать, настолько вы будете сиять!

Близнецы

Наконец-то в личной жизни Близнецов прошел этот непонятный кризис! Вы буквально сможете начать жить мирно и обсуждать свои планы на будущее. Ведь теперь они совпадают у обоих. Скажите уже давно о том, что у вас на уме! И простите вашего партнера, если за ним есть грешок.

Рак

В личной жизни Раков какие-то непонятные постоянные ссоры без повода… Но вы все-таки помиритесь. Просто дайте друг другу время немного отдохнуть, побыть наедите. В этом нет ничего плохого, если вы хотите провести выходные в одиночестве. Позвольте себе это сделать.

Лев

Сегодня вы можете принять решение века, которое очень сильно повлияет на ваше будущее. Звезды подсказывают, что это будет связано с повышением вашего дохода. Кто знает, возможно именно сегодня вы заключите ту самую сделку?..

Дева

Как насчет сегодня отправится в романтическую поездку вместе со своей половинкой? Ведь у вас есть для этого все предпосылки! Или просто поделитесь с партнером мыслями, которые крутятся у вас в голове, секретами, которые не решались сказать. Ведь сегодня вы так хорошо понимаете друг друга!

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Весы

Ваши дети очень порадуют вас своими достижениями в этот день. Вы будете явно гордится ими. А если у вас еще нет детей, то сейчас очень благоприятный период у Весов для беременности. Задумывались об этом?

Скорпион

Сегодня тот день, когда вам нужно сосредоточится на личной жизни. Если вы свободны, то как насчет закрутить интересный романчик? А если ваше сердце занято, то сегодня вы услышите те самые, заветные слова… «Я тебя люблю».

Стрелец

Сегодня вам не мешало бы поехать на родину и навестить родителей. Это именно тот день, когда вам нужно побыть с семьей и почувствовать как оно было в детстве, когда все казалось таким беззаботным и многообещающим.

Козерог

Вам так хочется куда-то уехать! Вы буквально ищите малейшую возможность, чтобы сбежать куда-то хотя бы на выходные. Не сидится вам на месте, да? Только не доходите до принятия абсурдных решений, потому что вы и на такое способны.

Водолей

Вам стоило бы заняться сегодня приведением своего дома в порядок. Как насчет сделать небольшой ремонт? Или просто генеральную уборку? В любом случае, вас ждет много домашних хлопот и взаимодействия с людьми, с которыми вы живете.

Рыбы

Рыбам стоит сегодня брать интересные курсы, связанные с внешним видом. Возможно, вы давно хотели бы освоить техники макияжа или маникюра? Или пойти на курсы тренеров? Все в этом духе пройдет очень и очень успешно!

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