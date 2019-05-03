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Зеленый борщ: рецепт со щавелем от Юлии Проходы

03.05.2019

Зеленый борщ прекрасная весенняя альтернатива привычному красному. Исторически так сложилось, что они совершенно разные не только по вкусовым качествам, но и по набору продуктов и способу приготовления. Участница кулинарного шоу  «МастерШеф. Профессионалы» Юлия Прохода поделилась собственными секретами приготовления этого супа. Пошаговый рецепт зеленого борща со щавелем читайте в материале.

как приготовить зеленый борщ рецепт

Ингредиенты:

  • курица 1⁄2 тушки
  • вода 3 л
  • стебли петрушки 10 шт.
  • лавровый лист 2 шт.
  • душистый перец 4 шт.
  • картофель 600 г
  • морковь 100 г
  • лук 60 г
  • сливочное масло 40 г
  • томат 60 г
  • щавель 150 г
  • черемша 50 г
  • яйцо куриное 4 шт.
  • соль морская по вкусу
  • сахар 2 щепотки
  • перец черный по вкусу
  • кориандр 2 щепотки

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Приготовление:

  1. Необходимо приготовить бульон. Кладем курицу в холодную воду и доводим ее до кипения. Собираем пену с поверхности воды.
  2. Кладем в кастрюлю лавровый лист, душистый перец и стебли петрушки. Варим на медленном огне 3-4 часа. Процеживаем бульон через мелкое сито. Куриное мясо отделяем от кости.
  3. Картофель моем, очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Отправляем в кастрюлю и варим до готовности.
  4. Лук нарезаем мелким кубиком, а морковь натираем на мелкой терке.
  5. На разогретой сковороде томим лук и морковь в сливочном масле до золотистого цвета. В конце к овощам добавляем томат и готовим еще 1 мин.
  6. В бульон с картофелем добавляем овощи, приправляем солью, перцем, сахаром и кориандром. Варим 5 мин.
  7. Щавель и черемшу промываем под проточной водой. Убираем стебли и нарезаем листья тонкой соломкой.
  8. Куриные яйца отвариваем в подсоленной воде 5-6 мин. Остужаем и очищаем. Нарезаем полукольцами.
  9. Добавляем в бульон с овощами яйца, щавель черемшу. Доводим до кипения и варим в течение 3 мин.
  10. Подаем зеленый борщ с кусочком вареной курицы и хрустящим солодовым хлебом.

Приятного аппетита!

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