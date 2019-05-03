Зеленый борщ – прекрасная весенняя альтернатива привычному красному. Исторически так сложилось, что они совершенно разные не только по вкусовым качествам, но и по набору продуктов и способу приготовления. Участница кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы» Юлия Прохода поделилась собственными секретами приготовления этого супа. Пошаговый рецепт зеленого борща со щавелем читайте в материале.

Ингредиенты:

курица – 1⁄2 тушки

вода – 3 л

стебли петрушки – 10 шт.

лавровый лист – 2 шт.

душистый перец – 4 шт.

картофель – 600 г

морковь – 100 г

лук – 60 г

сливочное масло – 40 г

томат – 60 г

щавель – 150 г

черемша – 50 г

яйцо куриное – 4 шт.

соль морская – по вкусу

сахар – 2 щепотки

перец черный – по вкусу

кориандр – 2 щепотки

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Приготовление:

Необходимо приготовить бульон. Кладем курицу в холодную воду и доводим ее до кипения. Собираем пену с поверхности воды. Кладем в кастрюлю лавровый лист, душистый перец и стебли петрушки. Варим на медленном огне 3- 4 часа. Процеживаем бульон через мелкое сито. Куриное мясо отделяем от кости. Картофель моем, очищаем и нарезаем небольшими кубиками. Отправляем в кастрюлю и варим до готовности. Лук нарезаем мелким кубиком, а морковь натираем на мелкой терке. На разогретой сковороде томим лук и морковь в сливочном масле до золотистого цвета. В конце к овощам добавляем томат и готовим еще 1 мин. В бульон с картофелем добавляем овощи, приправляем солью, перцем, сахаром и кориандром. Варим 5 мин. Щавель и черемшу промываем под проточной водой. Убираем стебли и нарезаем листья тонкой соломкой. Куриные яйца отвариваем в подсоленной воде 5- 6 мин. Остужаем и очищаем. Нарезаем полукольцами. Добавляем в бульон с овощами яйца, щавель черемшу. Доводим до кипения и варим в течение 3 мин. Подаем зеленый борщ с кусочком вареной курицы и хрустящим солодовым хлебом.

Приятного аппетита!

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