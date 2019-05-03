В 9 выпуске проекта «Холостяк»-9 Никита Добрынин решил никого не приглашать на индивидуальное свидание. Однако девушкам посчастливилось отправиться на устричную ферму и посниматься на пленочный фотоаппарат. Кто не смог смириться с групповым свиданием? Кого главный герой уличил в неискренности и манипуляциях? И почему девушки сжигали розы? Читайте в материале.

Девятая неделя началась с группового свидания Софии, Даши и Никиты. Холостяк пригласил девушек на прогулку, чтобы совместить небольшую экскурсию со съемками на пленочный фотоаппарат. Встреча не складывалась, ведь соперницы были обижены на такой формат встречи. Позже все отправились проявлять снимки и общаться лично. Но узнать девушек получше Холостяку так и не удалось, ведь София вновь манипулировала, а Даша — хитрила.



На следующий день Никита приехал в дом ко всем участницам. Главный герой рассказал, что у французов есть традиция: в случае недопонимания с соседями — сжигать их входные коврики. Провести этот «французский ритуал» и отпустить все обиды мужчина захотел и с девушками. Вот только сжигать решили бумажные розы. Каждая признавалась в своих чувствах, кроме Софии. Она — единственная девушка, которая посмеялась над происходящим.

Следующим утром на встречу с Холостяком отправились Лиля и Оля. Никита захотел попробовать с ними свежие устрицы. Но сначала их нужно было достать. Сделать это можно было только на устричной ферме, во время отлива океана, куда и поехали трое.

Вечером девушек ждал сюрприз: перевоплощение в вечерние образы и вкусный ужин. Но по окончанию свидания Оля снова вспомнила все обиды. Личный разговор с девушкой не задался, ведь мужчина не захотел вновь выяснять отношения. Оля решила уйти с проекта навсегда, но Никита предложил девушке хорошо подумать и вернуться за стол. В истерике Оля таки решила уйти с проекта, а Холостяк не стал ее в который раз останавливать.

Церемония роз была индивидуальной. Перед тем, как вручить розу, Холостяк общался с каждой участницей лично. С Дашей пара вновь вернулась к теме честности, с Мариной — доверия, с Софией — искренности, Лилей — сосредоточенности на их взаимоотношениях. Каждая девушка получила розу от Никиты. А вот Софии мужчина предложил взять розу только в том случае, если она готова прекратить манипулировать.

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На следующей неделе все четыре девушки будут знакомить Никиту Добрынина со своей семьёй. Выбор главного героя все ближе. Каким он будет — узнаем совсем скоро.



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