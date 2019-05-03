Герои мелодраматического сериала «За витриной» не перестают интересовать зрителей. Специально для поклонников Сергей Басок, сыгравший роль Андрея, рассказал о любимой серии. Почему проживать роль заключенного приносило ему удовольствие? Подробнее читайте в эксклюзивном интервью с актером «За витриной».

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Сергей, вы уже несколько раз просматривали «За витриной». Какая из серий стала вашей любимой?

У меня нет одной любимой серии. Есть любимый отрезок. Мне нравится, когда персонаж развивается, очень серьезно меняется. В сериале «За витриной» очень сильное действие происходило, когда Андрея посадили в тюрьму. Персонаж менялся кардинально! Само развитие сюжета, то, что происходило в тюрьме, меня очень впечатлило. Наверное, потому, что я очень люблю «приключенческие» сериалы, когда героям постоянно нужно что-то преодолевать. Обожаю участвовать в проектах такого рода.



После просмотра «За витриной» были ли у вас замечания к самому себе? Возможно, вы хотели бы что-то изменить?

Ну, изменить ничего бы не хотел. Я всегда нахожусь в моменте, всегда делаю так, как чувствую. Если тогда, играя роль Андрея, были конкретные порывы, ощущения — значит, так нужно было. Прошел достаточно большой период времени после съемок, сейчас я другой. Мы все время развиваемся, меняемся и взрослеем. А тогда был другой момент, другая жизнь, абсолютно другой мир, в котором я прожил пять месяцев.

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Мы знаем, что вы очень цените ту команду, которая создавала сериал «За витриной». А с кем бы из актеров поработали еще?

Да, я получил большое удовольствие от работы с командой. Могу сказать, что после съемок сериала «За витриной», до сих пор поддерживаю связь с некоторыми людьми. Дружу с Сашкой Мироновым, мы часто с ним видимся. С Димкой Черновым очень хорошо общаемся, с удовольствием хожу на его спектакли. С Димкой Сарансковым у нас общее понимание профессии, то, как человек должен внутренне подходить к своему герою. Конечно же, я хотел бы поработать с нашей прекрасной Лизой Фалей. С этим светлым человеком всегда хочется находиться рядом. Не хочу никого забыть! Андрей Фединчик, Наталка Денисенко, Ольга Радчук, все люди, которые создавали сериал, — профессионалы. Я бы очень хотел поработать с ними еще раз.

Сергей, как бы вы описали сериал «За витриной» одной фразой?

Я бы сказал, что это мир, в котором нет главных героев. У каждого персонажа есть своя непредсказуемость и интересная судьба, за которой хочется наблюдать и сопереживать.

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