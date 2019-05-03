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«МастерШеф. Профессионалы» выпуск 10: повара будут осваивать профессию строителей

03.05.2019

Участники «МастерШеф. Профессионалы» будут осваивать новое ремесло. Из профессиональных кулинаров им предстоит перевоплотиться в прорабов и строителей, чтобы создать свой ресторан. Уже в эту субботу мы узнаем, кто из девяти лучших поваров Украины сможет покорить не только кухню, а и стройплощадку «МастерШеф. Профессионалы».

мастершеф профессионалы выпуск 10: повара будут осваивать профессию строителей

Подробнее смотрите в 10 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:

  • Сможет ли Алик воссоздать ресторан своей мечты на стройплощадке «МастерШеф. Профессионалы»?  
  • Чья концепция заведения и меню поразят судей и гостей?
  • Ссора между Дмитрием Касапом и Пашей Ключником «Винником» выйдет за рамки кухни. Как отреагируют судьи и гости на брань участников? И как отразится словесная перепалка между поварами на финальном результате?
  • Вдохновившись легендарным шефом Хестоном Блюменталем, повара будут создавать кулинарные шедевры высокой кухни.

Больше по теме: Голосование: кто покинет «МастерШеф. Профессионалы» в 10 выпуске?

Все это увидим в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 10: повара будут осваивать профессию строителей

Участники «МастерШеф. Профессионалы» будут осваивать новое ремесло. Из профессиональных кулинаров им предстоит перевоплотиться в прорабов и строителей, чтобы создать свой ресторан. Уже в эту субботу мы узнаем, кто из девяти лучших поваров Украины сможет покорить не только кухню, а и стройплощадку «МастерШеф. Профессионалы»

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 10: повара будут осваивать профессию строителей

Участники «МастерШеф. Профессионалы» будут осваивать новое ремесло. Из профессиональных кулинаров им предстоит перевоплотиться в прорабов и строителей, чтобы создать свой ресторан. Уже в эту субботу мы узнаем, кто из девяти лучших поваров Украины сможет покорить не только кухню, а и стройплощадку «МастерШеф. Профессионалы»

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