Участники «МастерШеф. Профессионалы» будут осваивать новое ремесло. Из профессиональных кулинаров им предстоит перевоплотиться в прорабов и строителей, чтобы создать свой ресторан. Уже в эту субботу мы узнаем, кто из девяти лучших поваров Украины сможет покорить не только кухню, а и стройплощадку «МастерШеф. Профессионалы».

Подробнее смотрите в 10 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:

Сможет ли Алик воссоздать ресторан своей мечты на стройплощадке «МастерШеф. Профессионалы»?

Чья концепция заведения и меню поразят судей и гостей?

Ссора между Дмитрием Касапом и Пашей Ключником «Винником» выйдет за рамки кухни. Как отреагируют судьи и гости на брань участников? И как отразится словесная перепалка между поварами на финальном результате?

Вдохновившись легендарным шефом Хестоном Блюменталем, повара будут создавать кулинарные шедевры высокой кухни.

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Все это увидим в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 10: повара будут осваивать профессию строителей Участники «МастерШеф. Профессионалы» будут осваивать новое ремесло. Из профессиональных кулинаров им предстоит перевоплотиться в прорабов и строителей, чтобы создать свой ресторан. Уже в эту субботу мы узнаем, кто из девяти лучших поваров Украины сможет покорить не только кухню, а и стройплощадку «МастерШеф. Профессионалы»

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 10: повара будут осваивать профессию строителей Участники «МастерШеф. Профессионалы» будут осваивать новое ремесло. Из профессиональных кулинаров им предстоит перевоплотиться в прорабов и строителей, чтобы создать свой ресторан. Уже в эту субботу мы узнаем, кто из девяти лучших поваров Украины сможет покорить не только кухню, а и стройплощадку «МастерШеф. Профессионалы»

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