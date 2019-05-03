«МастерШеф. Профессионалы» выпуск 10: повара будут осваивать профессию строителей
03.05.2019
Участники «МастерШеф. Профессионалы» будут осваивать новое ремесло. Из профессиональных кулинаров им предстоит перевоплотиться в прорабов и строителей, чтобы создать свой ресторан. Уже в эту субботу мы узнаем, кто из девяти лучших поваров Украины сможет покорить не только кухню, а и стройплощадку «МастерШеф. Профессионалы».
Подробнее смотрите в 10 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:
- Сможет ли Алик воссоздать ресторан своей мечты на стройплощадке «МастерШеф. Профессионалы»?
- Чья концепция заведения и меню поразят судей и гостей?
- Ссора между Дмитрием Касапом и Пашей Ключником «Винником» выйдет за рамки кухни. Как отреагируют судьи и гости на брань участников? И как отразится словесная перепалка между поварами на финальном результате?
- Вдохновившись легендарным шефом Хестоном Блюменталем, повара будут создавать кулинарные шедевры высокой кухни.
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Все это увидим в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!
Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 10: повара будут осваивать профессию строителейУчастники «МастерШеф. Профессионалы» будут осваивать новое ремесло. Из профессиональных кулинаров им предстоит перевоплотиться в прорабов и строителей, чтобы создать свой ресторан. Уже в эту субботу мы узнаем, кто из девяти лучших поваров Украины сможет покорить не только кухню, а и стройплощадку «МастерШеф. Профессионалы»
Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 10: повара будут осваивать профессию строителейУчастники «МастерШеф. Профессионалы» будут осваивать новое ремесло. Из профессиональных кулинаров им предстоит перевоплотиться в прорабов и строителей, чтобы создать свой ресторан. Уже в эту субботу мы узнаем, кто из девяти лучших поваров Украины сможет покорить не только кухню, а и стройплощадку «МастерШеф. Профессионалы»
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