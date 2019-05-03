В 9-м выпуске проекта «Холостяк»-9 проект покинула одна участница. Не дожидаясь Церемонии роз, девушка твердо решила навсегда уехать. Перед неделей знакомства с родителями соперница сдалась и в истерике попрощалась с Никитой Добрыниным. Кто ушел в 9 выпуске от 03.05.2019 проекта «Холостяк»-9 и почему так произошло – читайте в материале.

На 9-й неделе Холостяк решил не приглашать никого на индивидуальное свидание, а ограничиться групповыми встречами с девушками. Это должно было помочь мужчине разобраться, насколько соперницы готовы идти ему навстречу и концентрироваться исключительно на своих взаимоотношениях.

Больше по теме: Кто покинул проект «Холостяк»-9 в 7 выпуске от 19.04.2019

Пригласив на свидание Лилю и Олю, Никита даже не подозревал, чем может обернуться такая затея. Начало дня не предвещало истерики ни одной участницы, несмотря на ранимый и эмоциональный характер Оли. Трое отправились на устричную ферму, где самостоятельно добывали морепродукты. В какой-то момент девушка даже забыла, что на свидании еще есть Лиля, ведь контакт с Никитой был налажен максимально.

Но все изменилось, когда во время ужина Холостяк пригласил Олю на личный разговор. Участница вновь вспомнила старые обиды: телефон, Париж с Лилей, отсутствие индивидуального свидания и должного внимания. Конечно, это в который раз огорчило Никиту, ведь паре вновь пришлось выяснять отношения.

Главный герой отказался сесть поближе к девушке, поэтому она закатила истерику, мол, мужчина не испытывает к ней чувств, а пребывание ее на проекте – под вопросом.

Финальной точкой стали объятия Холостяка с соперницей, свидетельницей которых стала Оля. Увидев, как после их тета мужчина нежно прикасается к Лиле, девушка не смогла сдержать эмоций.

«Со мной он даже не захотел сесть поближе, а с ней целуется и обнимается», – в слезах кричала Оля.

Решив навсегда покинуть проект, она сообщила об этом главному герою. Никита не стал ее останавливать, а предложил девушке хорошо подумать и вернуться за стол. Однако этого было недостаточно, чтобы переубедить участницу не уходить с реалити. Оля в слезах попросила вызвать ей машину и уехала домой.

В 9-м выпуске «Холостяк»-9 проект покинула Оля. Пожалела ли девушка о своем поступке – еще не известно, однако точка в «особенной истории» пары поставлена навсегда.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ