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«Греческий салат»: классический рецепт приготовления от Юрия Негрича
03.05.2019
Свое название «Греческий салат» получил неслучайно: в состав этого легкого блюда входят как раз те продукты, которые в изобилии дарит солнечная Греция. Однако с приобретением широкой популярности на просторах Европы классический рецепт греческого салата каждая страна немного адаптировала под местную кухню, экспериментируя с ингредиентами и заправкой. Как же приготовить греческий салат в домашних условиях? Пошаговый оригинальный рецепт «Греческого салата» от участника «МастерШеф. Профессионалы» Юры Негрича читайте в материале.
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Ингредиенты:
помидоры — 3 шт.
огурцы — 2 шт.
красная луковица — 1 шт.
зеленый стручковый перец — 1 шт.
зубчик чеснока — 1 шт.
сыр фета — 200 г
маслины без косточек — ½ банки
сок лимона — 1,5 ст. л.
оливковое масло — 3 ст. л.
сушеное орегано — ½ ч. л.
Соль, перец
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Приготовление:
Для заправки соединить оливковое масло, сок лимона, измельченный чеснок, орегано, соль и перец. Хорошо перемешать.
Помидоры нарезать дольками, огурцы — полукруглыми ломтиками, зеленый перец — тонкими полосками, сыр — кубиками.
Смешать нарезанные овощи и фету, добавить маслины. Полить заправкой и перемешать.
Приятного аппетита!
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