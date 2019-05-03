Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

График магнитных бурь на май 2019: как уберечься от плохого самочувствия

03.05.2019

Когда ожидать магнитные бури в мае 2019 и как уберечь себя от плохого самочувствия? Это интересует почти каждого, а особенно метеозависимых людей. Чтобы помочь вам защитить свой организм, участники «Битвы экстрасенсов» подготовили график магнитных бурь на май 2019 года. А актриса сериала «Зоя» Юлия Бернгардт рассказала, как она сохраняет свое здоровье.

Магнитные бури происходят из-за сильных волновых ударов от вспышек на Солнце. Такие колебания вызывают самые разные последствия у человека, пагубно влияя на его организм. Чтобы уберечь свое здоровье, нужно знать график магнитных бурь.

Прогноз магнитных бурь на май 2019 года

Больше по теме: Лунный календарь стрижек на май 2019 года от Ярославы Федоровой

5 мая

Колебания средней силы приходятся на 5 мая. Эта буря продлится всего один день, но будет весьма неприятна для метеозависимых людей. Может сильно разболеться голова, нарушиться работа сердечно-сосудистой системы, появиться упадок сил.

1117 мая

Сильную магнитную бурю следует ожидать именно в этот период. Активность на поверхности Солнца достигает пика, поэтому нужно опасаться влияния магнитных бурь в мае 2019 года. В эти дни лучше оставаться дома, а не напрягаться на работе. Метеоудар повлияет на людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний.

2025 мая

Ожидается еще одна магнитная буря, но менее активная. Метеозависимые люди столкнутся с ухудшением самочувствия и подавленностью. Самые распространенные симптомы в период магнитных бурь в мае — высокая раздражительность, агрессивность, усталость.

28 мая

Вспышку мощных магнитных колебаний нужно ожидать 28 мая. Магнитная буря повлияет не только на человеческий организм, но и на технику. Поэтому возможен сбой в работе мобильной связи. На этот раз в группу риска попадут в основном люди пожилого возраста. Но всем остальным стоит быть бдительными и не забывать о своем здоровье.

Рекомендации врачей касательно магнитных бурь в мае 2019 года:

магнитные бури

Больше по теме: Как правильно назвать ребенка в 2019 году? Имена для девочки от Хаяла Алекперова

  • Избегать стрессовых ситуаций на работе и дома.
  • Тяжелую работу лучше перенести на более удачные дни, в период магнитных бурь нужно отдыхать.
  • Часто гулять на свежем воздухе, но избегать физических нагрузок.
  • Следить за питанием: употребляйть рыбу, бобовые, орехи, свежие овощи и фрукты. Также нужно пить витамины для улучшения иммунитета.
  • Не забывать про водный баланс
  • Не употреблать кофе, газированные напитки и алкоголь.

Актриса сериала «Зоя» Юлия Бернгардт не сильно поддается влиянию магнитных бурь. Девушка рассказала, как легко сохраняет свое здоровье:

сериал зоя

«Бывает, реагирую на Луну, тогда у меня бессонница наступает. Упадок сил чувствую, но на помощь приходит второе дыхание! Вообще, витамины и прогулки по сосновому лесу или по морю — мое спасение! А еще я получаю энергию от людей, которые просто так могут сказать доброе слово».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить