Интересуетесь, как лучше провести эту пятницу 3 мая 2019? Читайте наш гороскоп на сегодня и узнайте ответы на все вопросы.

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Овен

С этого дня ваша карьера семимильными шагами пойдет вверх! Наши поздравления! Вы готовы взять на себя то самое крупное дело, о котором так много думаете последнее время. И знаете, это может привести к повышению по службе или прибавке к зарплате.

Телец

Ваш стиль привычной работы может существенно изменится в этот день. Кто знает, может вы даже увидите откуда к вам может придти тот самый источник дохода, который вы так давно искали. Беритесь за любую задачу, какой бы сложности она не была!

Близнецы

Сегодня не очень хороший день для поездок или путешествий. Вы вполне можете опоздать на рейс! Или вам не понравится отель, в который вы попадете. В любом случае, эти выходные лучше провести дома.

Рак

Сегодня вам придется заняться большим количеством бумаг. Возможно, вам предстоит суд в скором времени? Или соревнование? Звезды говорят, что вы сможете выиграть и то, и другое! Учавствуйте в любом конкурсе, вам обязательно повезет.

Лев

Пришло время брать борозды правления в свои руки. Возможно, вы давно хотите занять кресло начальника? Или просто продвинутся по службе? Сейчас именно тот день, чтобы заявить о себе по полной, удачи вам!

Дева

Звезды вещают, что сегодня вам придется посетить много госучереждений и придется подписать большое количество разных бумаг. А в суде вам вообще обеспечен полный успех. Словом, сегодня вы способны на все!

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Весы

Вам стоит не бояться и взять по работе сложные задачи и цели! Вы способны на многое в этот день. Соглашайтесь на рискованные поступки или поездки, они обязательно закончатся для вас удачей. Стоит лишь чуть-чуть больше верить в себя.

Скорпион

В этом месяце вы выйдете на новый финансовый уровень. Если вы ищите работу, то удача вам точно улыбнется. А если вы уже занимаете хорошую должность, то скоро у вас есть все шансы занять должность еще лучше. Так держать, Скорпионы!

Стрелец

У вас очень большие перемены по работе произойдут именно сегодня. Развитие предвидится нешуточное! Как насчет намекнуть начальству о повышении? Ведь вы так хорошо проявляете себя по службе и ваш стиль работы существенно поменялся в лучшую сторону.

Козерог

Что-то вы совсем не выспались сегодня. Не переживайте, уже пятница и скоро снова выходные после долгих майских выходных. Вам они необходимы, потому что у вас так и не получилось так быстро включится в работу.

Водолей

Вам стоило бы сегодня отправится к своим родителям. Это поднимет вам настроение и даст сил на будещее. А то в последнее время вы часто не высыпаетесь и вообще, сильно так рассеяны. Негоже это.

Рыбы

Вы найдете сегодня хорошую тему, которую захотите исследовать. Да и вообще, вам не мешало бы записывать любые свои мысли на бумагу, потом скажете нам за этот совет «спасибо». А если вы еще учитесь, то все зачеты и экзамены в этот день пройдут на ура!

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