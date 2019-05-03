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Евровидение-2019: Венгрию представит Йоци Папаи с песней «Az én apám»

03.05.2019

Венгрию на песенном конкурсе Евровидение-2019 представит Йоци Папаи с песней «Az én apám». Выступление артиста состоится в первой половине первого полуфинала 14 мая. Подробнее об участнике от Венгрии на Евровидении-2019 читайте в материале.

евровидение 2019

Фото взято из источника: instagram.com/papaijoci

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Йоци Папаи – «Az én apám»

Йоци Папаи

Родился 22 сентября 1981 г. (37 лет)

Папаи очень рано начал заниматься музыкой. Выбор будущей профессии был очевиден из-за влияния старшего брата-музыканта.

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Дебют Йоци Папаи состоялся в 2005 году. Тогда музыкант стал участником второго сезона «Megasztár». Популярность к музыканту пришла после выхода дебютного альбома в 2006 году. Тогда он сотрудничал с рэпером Majka, выпустив с исполнителем 2 альбома – «Nélküled»  и «Nekem az jár». На самый большой успех ждал Папаи только в 2015 году, после того, как он выпустил альбом «Mikor a test örexik» с Majka.

Йоци Папаи не первый раз участвует в международном конкурсе, музыкант занял 8-е место на Евровидении-2017. Тогда артист исполнил композицию «Origo».

В этом году певец будет бороться за победу на Евровидении в Тель-Авиве с песней «Az én apám».

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