Сербия определилась с представителем на Евровидение-2019. Страну в этом году на песенном конкурсе представит Невена Божович с песней «Kruna». 28 января стало известно, что исполнительница выступит под номером 9 в первом полуфинале. Подробнее об участнице от Сербии читайте в материале.

Больше по теме: Евровидение-2019: приостановлена продажа билетов на песенный конкурс

Невена Божович – «Kruna»

Невена Божович

Родилась 15 июня 1994 г. (24 года)

Невена Божович с детства занималась пением, участвовала в фестивалях, конкурсах. Девушка окончила музыкальную школу в родном городе. Сейчас же звезда учится на 4 курсе музыкального факультета в Белграде.

Важным моментом в своей творческой карьере считает Детское Евровидение в 2007 году. Звезда представила страну в Роттердаме с композицией «Piši mi», заняв почетное 3 место. В 2009 году Невена участвовала в «Сунчане скале». Тогда певица на вечере «Новых Звезд» произвела настоящий триумф.

Больше по теме: Евровидение-2019: все песни стран – участниц международного конкурса (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В 2013 году певица отправилась на Евровидение в составе «Moje 3», но группа так и не смогла пройти квалификацию в финал. В этом году Невена Божович получила почетное право представить страну с композицией под названием «Kruna».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ