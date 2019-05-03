Беларусь в этом году на Евровидении-2019 представит молодая певица Зена. В свои 16 лет девушка уже по праву заслуживает представлять страну. До этого Зена участвовала в Национальном отборе на Детское Евровидение – 2015. Подробнее об участнице Евровидения – в материале.

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Зена – «Like іt»

Зена (Зинаида Куприянович)

Родилась 17 сентября 2002 г. (16 лет)

Зинаида Куприянович – белорусская певица. Творческий псевдоним – Зена. В свои 16 лет девушка уже заслужила честь поехать представлять свою страну на Евровидении-2019. Звезда является артисткой продюсерской компании «Куприянович», обладательницей первой премии детского конкурса «Славянский базар» и первой музыкальной премии «Наша Лига-2017» (номинация «Открытие года»).

Музыкальная карьера Зены началась в 6-летнем возрасте. Тогда юная певица была зачислена в ансамбль «Заранак», в котором пропела два года. В 2010 году Зена поступила в музыкальную школу, выбрав для себя хоровое отделение. Уже через год певица принимала участие во многих концертах.

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С 2013 года активно развивалась карьера девушки, росла ее популярность. Именно в это время она попала в финал «Детской Новой волны» и познакомилась с Игорем Крутым. Продюсер начал приглашать Зену в свои проекты – «Новая волна», «Детская песня года» и т. д.

2014 год для Зинаиды Куприянович был не менее плодотворным. Звезда заняла 1 место на детском конкурсе «Славянский базар». В то время девушка успела поработать с такими известными группами, как IOWA и 5sta Family. В этом же году маленькая звездочка выпустила свой первый клип на композицию «Навстречу ветру».

Зена – «Навстречу ветру»

В 2015 году Зинаида стала финалисткой Нацотбора на Детское Евровидение. Тогда Зена спела песню «МИР», которая была названа гимном «Гонки легенд». Уже через год певица отправилась в гастрольный тур, на который ее пригласили Алена Ланская и Анастасия Тиханович.

В 2016 году звезда наконец-то прорвалась на Детское Евровидение, где заняла почетное 3 место. А в 2018 году Зинаида вернулась на шоу, но уже в качестве ведущей.

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