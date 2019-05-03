Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Дочки-матери»: трогательная история для всей семьи

03.05.2019

«Дочки-матери» — новая трогательная история, которую давно ждали зрители. Главные герои сериала понимают, что любое решение бессильно перед судьбой. Конец их отношений станет только началом новой жизни. Замечательный юмор, теплая атмосфера и искренность актеров ждут вас уже 6 мая в 20:00 на телеканале СТБ.

сериал дочки матери

Больше по теме: «Дочки-матери» («2 + 2 = 6»): дата старта сериала на СТБ

Новый сериал «Дочки-матери» — необычная история одной семьи с сильным социальным основанием. Главные герои проходят через все трудности жизни: развод, незапланированную беременность и вечный вопрос отцов и детей.

Игорь и Наталья прожили вместе 17 лет, но они настолько приелись друг другу, что осмелились развестись. И сразу после принятия важного решения супругов ждет сюрприз — Наталья беременна. Они узнают, что скоро снова станут родителями и… дедушкой и бабушкой. Оказывается, их несовершеннолетняя дочь забеременела от хулигана.

Найдут ли герои выход из столь интересного положения? Как кардинальные изменения повлияют на их будущее?

Video: «Дочки-матери»: трогательная история для всей семьи

Когда выйдет сериал Дочки-матери (2 + 2 = 6) на телеканале СТБ? О чем сериал Дочки-матери (2 + 2 = 6) читайте в анонсе

Смотрите сериал «Дочки-матери» с 6 мая в 20:00 на телеканале СТБ!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить